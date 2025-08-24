Alcalde de Ate sorprende al regalar perfume costoso a Zully por su cumpleaños: "Hay que ser detallista"

La influencer Abigail Sulamita Salazar, conocida como 'Zully', celebró su cumpleaños número 20 a lo grande en un local de Chorrillos. La fiesta contó con orquesta, una torta de cuatro pisos y la presencia de invitados del mundo de la farándula y redes sociales, incluido el alcalde de Ate, Franco Vidal, quien sorprendió a la creadora de contenido con un costoso regalo.

Franco Vidal sorprendió a Zully con costoso regalo

Antes de asistir a la celebración, Franco Vidal mostró en sus redes sociales una bolsa roja con un perfume de la reconocida marca Carolina Herrera, el obsequio que entregaría a Zully por su cumpleaños. "Siempre uno tiene que ser detallista y un buen amigo. Mi amiga Zully, tengo una sorpresa para ella", afirmó el alcalde en un clip previo a la fiesta.

Durante la fiesta, Vidal se acercó a la joven con lentes oscuros y expresó su admiración hacia ella. Más tarde, ya en casa y tras la celebración, la streamer abrió sus regalos y descubrió el perfume.

"Uy, el alcalde, también me dijo que está soltero", comentó Zully, agregando en tono de broma: "Lo llamaré 'Código tumbarrejas'. Gracias, Vidal, por el regalito".

El momento generó gran repercusión en redes sociales, donde los seguidores comentaron tanto el obsequio como el nuevo apodo de la autoridad edil y su estado civil. Entre los comentarios destacaron:

"Buen código tumba rejas" y "Zully hoy el alcalde también me ha dicho que está soltero".

Alcalde de Ate le regala costoso perfume a Zully pic.twitter.com/Mk5rUriUqW — VAMN (@VictorAlfr33625) August 25, 2025

Alejandra regala cartera Gucci a Zully

La influencer recibió también otro regalo especial de Alejandra, quien le obsequió una cartera de lujo durante la transmisión en vivo de Zully en Kick. Alejandra explicó que el regalo era un agradecimiento por el apoyo que la creadora le brindó a su salón de belleza.

"De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá", comentó la empresaria antes de invitar a Zully a abrir su regalo frente a las cámaras.

La creadora de contenido abrió la bolsa con evidente emoción y encontró su primera cartera de lujo: un bolso negro con cadenas doradas. Entre risas, la streamer corrigió su confusión inicial sobre la marca:

"Mi primera Gucsi, jajaja perdón, Gucci", mostrando su entusiasmo por el detalle.

En conclusión, la celebración de Zully no solo destacó por los obsequios costosos, sino también por la cercanía de figuras públicas y amigos que valoran su trayectoria como creadora de contenido. La tiktoker agradeció a cada invitado y, a través de sus transmisiones en vivo, compartió con sus seguidores la experiencia de recibir regalos significativos.