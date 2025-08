Zully fue derrotada por 'La Pinky' en 'La Noche Dorada' y las redes estallan: "Recién se enteró de la pelea"

La esperada pelea entre la tiktoker peruana Zully y la boxeadora argentina La Pinky fue una de las más comentadas de la velada en La Noche Dorada, evento que reunió a reconocidas figuras de TikTok y streaming de distintos países de Latinoamérica.

Zully vs. La Pinky

El combate no duró mucho. La Pinky, quien ya tenía experiencia previa en el boxeo, se impuso con contundencia ante una Zully que no logró defenderse adecuadamente. Desde los primeros segundos del encuentro, la argentina dominó el ring y dejó sin oportunidad a su rival, que lucía visiblemente superada.

Zully estuvo acompañada por su amiga y colega Diealis, quien la animó constantemente desde su esquina. Sin embargo, el aliento no fue suficiente para cambiar el resultado. En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. Muchos usuarios acusaron a Zully de no haberse preparado bien y de haber priorizado las fiestas durante su entrenamiento.

Además, varios cuestionaron la elección de rivales, señalando que la diferencia de experiencia entre ambas participantes fue evidente. La Pinky, con antecedentes en combates reales, mostró un nivel muy superior al de Zully, quien se vio sin respuestas desde el inicio.

"A Zully le avisaron hoy que peleaba", "Zully le cerró la boca a todos los que confiaron en ella", "La idea era, cansarla, pero ella se canso primero de puro golpe xD", "Gano la disciplina y el compromiso", "Al menos zully con esto tiene que aprender a ser responsable, y ni la defiendan o intenten justificar con que una tiene más experiencia", comentaron.

Cañita vs Cristorata

Por otro lado, otro de los momentos más emocionantes fue la victoria del tiktoker Cañita sobre el streamer Cristorata. El combate fue cerrado, pero los jueces dieron unánimemente la victoria al peruano, quien fue ovacionado por el público presente y por miles de personas que siguieron la transmisión en vivo.

Cristorata, visiblemente afectado por la derrota, rompió en llanto y expresó que no se rendirá, pese a que siente que nunca ha ganado nada importante en su vida. Sus palabras conmovieron a muchos de sus seguidores.

Mientras tanto, Cañita dedicó su triunfo a su familia, entrenadores y al 'Team Choclito', su club de fans. Agradeció el respaldo constante y prometió seguir entrenando para futuros desafíos.

Es así que, 'La Noche Dorada' dejó emociones intensas, triunfos celebrados y derrotas dolorosas. Zully fue superada con claridad, mientras que Cañita brilló con su victoria. El evento demostró que el boxeo entre influencers sigue captando atención masiva y generando debate en redes sociales por la preparación, nivel y elección de los enfrentamientos.