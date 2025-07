Esposa de Furrey revela que familia del conductor le echó la culpa al youtuber: "Nos dijo que era imprudente"

Giselle Minchola, esposa del youtuber Antonio Crespo Galán, más conocido como 'Furrey', rompió su silencio en el programa Amor y Fuego para revelar detalles del accidente que dejó en estado crítico al influencer. Durante su intervención, no solo habló de la evolución médica de su pareja, sino también hizo una fuerte denuncia contra la familia del conductor.

Durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Minchola contó que hasta el momento no han llegado a ningún tipo de acuerdo con la familia del conductor, a quien la justicia ya le dictó seis meses de prisión preventiva por el atropello. Según reveló, la esposa de Castillo Ticerán se acercó a ellos inicialmente con un discurso conciliador, pero no tardó en intentar culpar al propio Furrey del accidente.

Además, la esposa del conductor demostró más preocupación por su vehículo que por el estado de salud de Antonio. Giselle aseguró que, entre lágrimas, le prometieron hacerse cargo "si era necesario", pero no dejaron de insistir en que el daño al auto también era considerable.

"Nos dijeron: 'Vamos a ayudar en lo que podamos, pero nadie me va a pagar mi carro. Está dañado y mi esposo está en shock'. Incluso repitió varias veces que gente como Antonio no debería manejar. La impresión que me dio no fue buena", lamentó.