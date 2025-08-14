Jonathan Maicelo cuenta posible vínculo entre Samantha Batallanos y 'Chibolín': "La apoyó con unos temitas"

Samantha Batallanos se encuentra en medio de un juicio con Jonathan Maicelo por agresión física, pero durante una entrevista el boxeador sorprendió con una confesión. El deportista reveló que Andrés Hurtado estaría vinculado con su expareja.

Amistad entre Samantha Batallanos y 'Chibolín'

En una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Jonathan Maicelo sorprendió al revelar que su expareja Samantha Batallanos tenía una relación de amistad muy cercana al exconductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín', quien se encuentra en prisión preventiva por presunto culpable de los delitos de cohecho pasivo, corrupción y tráfico de influencias

"Estuvo trabajando un tiempo con Chibolín, la apoyó con unos temitas ahí. Chibolín le presenta al abogado para que le apoye en este tema judicial (¿Eran amigos?) De Chibolín, sí, de años se conocían aparentemente, no tengo mucho en claro sobre eso", expresó.

Además, reveló que el conductor de TV se comunicaba constantemente con su expareja y le pedía que no ingresara a su departamento ubicado en Miraflores. También, contó que Samantha no era la persona quien pagaba por ese lugar.

"¿Qué tan amiga era de Chibolín?", le consultaron, y Maicelo respondió: "Chibolín le escribía a cada rato, que no entre a la casa en donde ella estaba viviendo. Ella tenía un departamento en Miraflores, en la que no quería que yo vaya (¿Él tenía derecho?) Algo había ahí que me extrañaba, pero anyway".

¿Le habría ayudado en algunos temas?

Luego, Jonathan Maicelo comenta Andrés Hurtado habría ayudado en su ex en más de una ocasión para resolver algunos asuntos porque tenían una amistad muy cercana. Aunque, deja en claro que nunca supo en qué temas específicamente lo apoyó.

"Era su amistad y son cosas que yo le preguntaba a ella por qué no puedo entrar al departamento, ella decía que Chibolín se iba a enterar. Sé que le ayudó en unas cositas, pero no tengo en claro, pero así como también ayudó a La Chola Chabuca. Yo nunca tuve vitrina, estaba aislado", cuenta en el detrás de cámaras del programa de TV dejando en duda la relación que tuvieron el exconductor de TV con la modelo.

Finalmente, Jonathan Maicelo aseveró que nunca habría agredido a Samantha Batallanos, pero también reveló más sobre el vínculo de amistad que tuvieron su expareja con el exconductor de TV, Andrés Hurtado 'Chibolin', quien se encuentra en prisión preventiva por presuntamente ser culpable de varias acusaciones en su contra.