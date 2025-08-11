Ex chico reality 'Chevy' es acusado de agresión por la madre de su hija: Cámaras registran la pelea

Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como 'Chevy' por su paso en el reality 'Esto es guerra' y su carrera musical con La Timba Caliente, se encuentra en el centro de la polémica tras ser denunciado por su expareja, Micaela Guzmán. La madre de su hija lo acusa de presuntos actos de violencia física y psicológica, lo que ha generado gran conmoción en el mundo farandulero.

Denuncia y versiones enfrentadas sobre el altercado

Según el reporte policial, Micaela Guzmán y su abuela, de 66 años, presentaron la denuncia formal contra 'Chevy' y su hermana por supuestos maltratos. Micaela contó que el exchico reality llegó en auto a su vivienda y, al verla dentro de un vehículo, le exigió que bajara para que su familia pudiera ver a su hija. Ella se negó, argumentando que la bebé estaba enferma, y en ese momento comenzó la agresión.

"El denunciado bajó del carro, se paró al costado de la puerta trasera y no dejándola salir, diciéndole 'te voy a sacar la mi...' para luego golpearla con un puñete en la nariz y en el labio", detalla el documento policial.

Por otro lado, 'Chevy' ofreció su versión en la comisaría, señalando que fue Micaela quien inició el conflicto, acusándolo de ser un mal padre y de gastar dinero en otras mujeres mientras descuida a su hija. Según él, al abrir la puerta trasera del vehículo pidió que le entregaran a la bebé, pero ella se negó y comenzó un forcejeo, que terminó con Micaela pateándolo en las piernas y el abdomen.

Reacciones familiares y la pelea en la calle

El programa 'Amor y Fuego' difundió imágenes de una pelea callejera protagonizada por 'Chevy' en Santa Clara, Ate, donde se le ve repartiendo. Sin embargo, este enfrentamiento ocurrió después de los hechos denunciados por Micaela y la versión del exchico reality, por lo que no hay pruebas audiovisuales de la agresión original.

Manuel Escamilo, padre de 'Chevy', habló para la prensa y dijo que si su hijo cometió agresión, debe responder ante la justicia, pero también insinuó que la confrontación la habría iniciado la expareja."No está bien, no apoyaría ninguna agresión. Si mi hijo agredió, que la justicia pague, pero si ella agredió, qué pasaría. Tenemos que ser justos", dijo.

En contraste, la abuela de Micaela expresó su indignación por la situación, especialmente porque su nieta tuvo que estar en la comisaría mientras se recuperaba de una cesárea y separada de su bebé de dos meses. Además, aseguró que la familia de 'Chevy' también la agredió verbal y físicamente.

"Yo fui a retirarla y toda la familia se nos vino encima. Recién lo estamos conociendo como es y la hermana se presta a la jugada", declaró con molestia.

La denuncia por presunta violencia entre 'Chevy' y su expareja ha puesto en evidencia una complicada y tensa situación familiar, que ahora deberá resolverse en el ámbito legal. Las versiones contrapuestas y el apoyo de ambas familias intensifican el conflicto, dejando a la opinión pública expectante ante las próximas acciones judiciales y aclaraciones que puedan surgir.