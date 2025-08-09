Chikiplum revela que fue estafado al comprar auto con orden de captura: "Faltas que no cometí"

El popular cómico José Luis Ríos, más conocido como Chikiplum, vive un momento complicado. El artista denunció que fue víctima de una estafa luego de comprar un auto que, sin saberlo, tenía orden de captura y embargo por papeletas acumuladas desde el año pasado.

José Luis Ríos, el popular Chikiplum, está viviendo un momento nada gracioso. El cómico contó que fue víctima de una estafa luego de comprar un auto que, sin saberlo, tenía orden de captura y embargo desde el año pasado por papeletas acumuladas.

El día que todo se complicó. Chikiplum relató que compró el vehículo en febrero de este año pensando que todo estaba en regla. Sin embargo, la verdad salió a la luz en un control policial.

"Me intervinieron y llevaron al depósito porque el auto tiene orden de captura y embargo desde el año pasado", contó para Trome con indignación.

El humorista asegura que no tenía idea de los problemas legales que arrastraba el auto y ahora debe asumir gastos y sanciones por infracciones que no cometió.

"Ahora tengo que pagar por faltas que no cometí", lamentó el comediante tras enterarse de la situación legal de su vehículo.

Un problema que no esperaba. Según explicó, la compra se hizo de manera normal y sin señales de alerta. Todo parecía en orden hasta que llegó la intervención de las autoridades. Fue ahí cuando descubrió que el vehículo tenía serios antecedentes y estaba prácticamente "marcado" por la justicia.

Esta situación lo ha puesto en medio de un proceso legal que no buscó. Ahora, Chikiplum está enfocado en resolver el problema y recuperar la tranquilidad para seguir trabajando.

¿Regreso a 'JB en ATV'?

En medio de este mal momento, el cómico también habló sobre la posibilidad de volver al programa humorístico "JB en ATV", de Jorge Benavides. Actualmente está concentrado en su temporada de circo, pero dejó la puerta abierta para un regreso a la pantalla chica.

"La semana pasada me invitaron y yo feliz de ir", contó sobre su reciente visita al set, donde se reencontró con sus excompañeros.

Aclaró que, por ahora, no existe una propuesta formal para reincorporarse al elenco. Sin embargo, confesó que le gustaría volver.

"No hemos hablado nada sobre regresar, pero si se da, yo agradecido porque todo trabajo es bien recibido, y en el programa me siento como en casa", aseguró.

Recuerdos y nuevas oportunidades. Chikiplum recordó que su salida del programa se dio por diferencias laborales.

"No tuvimos un acuerdo", dijo en su momento, aunque reconoció que siempre se sintió a gusto trabajando con el equipo de Jorge Benavides.

Por ahora, su prioridad es resolver el problema legal del vehículo, pero no descarta retomar proyectos televisivos en el futuro. Mientras tanto, sigue llevando humor a su público a través de sus presentaciones en el circo.