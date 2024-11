Deysi Araujo se sincera sobre su relación con Chikiplum y los besos con Dayanita: "Me da celos"

Deysi Araujo impactó al admitir que siente un poco de celos al ver a su "amigo" Chikiplum protagonizando románticos momentos con Dayanita en los sketches de "JB en ATV". La pelirroja confesó que no pasa desapercibido para ella el afecto que el actor cómico recibe de su compañera de reparto, especialmente considerando que Chikiplum le estaría "tirando maicito".

Deysi Araujo sorprendió al revelar que siente celos por los besos entre Chikiplum y Dayanita en el programa "JB en ATV". A pesar de estar en una etapa de "conocimiento" con el actor cómico, Deysi no ocultó sus sentimientos tras ver cómo él se muestra cariñoso con su compañera de trabajo.

¿Amigos con celos? Deysi Araujo aclaró que, aunque está pasando tiempo con Chikiplum, por ahora no son pareja. Sin embargo, no pudo evitar sentirse celosa cuando vio los besos entre él y Dayanita.

"Chikiplum no es mi pareja, somos amigos. La verdad, nos estamos conociendo, pero me da celos, como cositas, ver los besos que se da con Dayanita porque hace unos días me dijo unos piropos tan lindos que, la verdad, me han ilusionado", confesó Deysi, dejando claro que hay algo de atracción por parte de ambos.