Génesis Tapia vuelve de Brasil con Kike Márquez y le responde a su exsaliente: "No me interesa lo que diga"

La pelirroja Génesis Tapia volvió al Perú tras su viaje a Brasil y lo hizo nada menos que acompañada de Kike Márquez, padre de sus hijos. Aunque negó rotundamente una reconciliación, las cámaras la captaron llegando con él al aeropuerto Jorge Chávez. Allí fue consultada por el reencuentro y por las declaraciones de su exsaliente Joshua Franco. Tapia decidió responder.

Génesis Tapia regresa de Brasil con Kike y ningunea a exsaliente

La siempre polémica Génesis Tapia volvió al Perú tras un viaje a Brasil y lo hizo nada menos que al lado de Kike Márquez, padre de sus hijos. Aunque negó reconciliación, las cámaras de "Magaly TV La Firme" la captaron llegando junto a él al aeropuerto Jorge Chávez.

"¿Regresando del viaje de reconciliación?", preguntó la reportera. "Yo no tengo nada que hablar", respondió Márquez, mientras Génesis soltó: "No, eso es lo que ustedes especulan".

En medio de la polémica, su exsaliente Joshua Franco había asegurado haber tenido una relación seria con la pelirroja. Pero Génesis fue tajante.

"Yo no soy responsable de lo que otras personas digan. Yo no me he sentado, no he dicho que es mi amante. No he dicho que es absolutamente nada", mencionó Génesis. Cuando la reportera le recordó que Franco dijo que ella le mintió sobre viajar sola, la bailarina contestó: "Yo viajé sola. ¿Tu programa no ha sacado el récord migratorio? ¿No ha sacado que él (Kike) ya estaba en Brasil? Yo viajé sola".

Incluso, al ser consultada sobre la supuesta cabaña que habría compartido con Kike, Génesis simplemente se rio, esquivando la pregunta. Luego la periodista le mencionó que su exsaliente la acusó de mentir y señaló que ese viaje no habría sido de negocios, sino una "luna de miel".

Para dejar las cosas claras, la pelirroja soltó: "A mí no me interesa lo que él piense o diga. La verdad, yo no estoy con nadie. Yo no estoy con absolutamente nadie y me voy a mantener así". Además, aseguró que no responderá más sobre Franco: "No quiero hablar de él. No voy a hablar absolutamente de nadie. Si te sientas a decir un montón de cosas, ¿con qué finalidad? ¿Con que te hagan conocido? ¿Con qué finalidad te expones tanto en medio?".

La versión de Joshua y Génesis dice que la seguirán viendo con Kike

Por su lado, Joshua Franco también habló para el programa de Magaly Medina para dar su versión. Eso sí, dejó en claro que no planea reencontrarse con la pelirroja

"Antes de que ella estuviera conmigo, todas las cosas siguen siendo igual que antes. Mi marca está bien posicionada, la vida sigue, siempre aprendo", dijo. Y confirmó lo que muchos sospechaban: "Estaba con ella". Aseguró que no planea verla para aclarar algo: "No, para nada, no es la intención ni de su parte ni de mi parte".

Lo que la une a Kike. Aunque niega reconciliación, Génesis dejó claro que seguirá viéndose con Kike Márquez.

"Lo que nos une ahora son nuestros hijos y me van a seguir viendo con él porque nos unen nuestros niños. Tenemos un bebé de 6 meses", mencionó. Finalmente, cerró diciendo: "Nosotros somos padres de tres niños hermosos. Una relación de padres. Tenemos una muy buena relación y la vamos a seguir teniendo, y lo que digan las terceras personas, poco o nada me interesa".

Génesis Tapia regresó de Brasil acompañada de Kike Márquez, generando rumores de reconciliación que ella misma se encargó de negar. Mientras tanto, su exsaliente Joshua Franco insiste en que tuvo una relación con la pelirroja, aunque ella asegura que está soltera y no le debe explicaciones a nadie. Lo único claro es que, lo que realmente une a Génesis y Kike son sus hijos, y eso los seguirá manteniendo cerca.