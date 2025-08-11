RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Se viene un bebé?

Mario Irivarren asustado tras náuseas de Onelia Molina durante un juego ¿Estaría embarazada?

Onelia Molina sintió náuseas durante un juego en 'Esto es Guerra', causando que los conductores le preguntaran sobre un posible embarazo dejando aterrado a Mario Irivarren.

Mario Irivarren asustado tras náuseas de Onelia Molina durante un juego
Mario Irivarren asustado tras náuseas de Onelia Molina durante un juego (Composición Karibeña)
11/08/2025

Hace unos días, Onelia Molina y Mario Irivarren sorprendieron al darse un beso en vivo confirmando así su reconciliación. En el programa de 'Esto es Guerra', la joven odontóloga tuvo unas repentinas náuseas que causó la alarma de todos en el set de TV.

¿Onelia Molina embarazada?

La semana pasada, Onelia Molina se dio un beso en vivo con Mario Irivarren y hoy reafirmó su reconciliación con el chico reality. Durante el programa de 'EEG', ambos estuvieron participando en un juego de habilidad mental donde tienen que responder de manera rápida. Cuando le tocó el turno a la odontóloga, dijo que tenía náuseas antes de responder a la pregunta que le plantearon causando una reacción casi de inmediata de los conductores de TV. 

"Hay quiero vomitar", menciona Onelia en vivo. Luego de responder, la conductora comenta: "Esperen un break, escuché que ¿Onelia quiere vomitar? ¿Náuseas, dolor de cabeza, mucho sueño, agotada, reconciliación? Encima le pregunto y se pone roja ¿Bebichi, todo bien?", y otro conductor agrega: "Yo la vi comiendo un pay de limón ¿Antojos? Ya se viene".

¿Cómo Onelia le dio una nueva oportunidad?

Onelia Molina decidió contar cómo se dio esta segunda oportunidad. Aunque no quiso entrar en todos los detalles, sí reveló que la reconciliación fue reciente. Incluso contó que ocurrió el mismo día en que ambos comentaron públicamente que estaban viendo si podían retomar la relación, después de un viaje juntos a Chile.

Milett Figueroa revela detalles privados de su noviazgo con Tinelli: "Mis fantasías las cumplo con él"
Lee también

Milett Figueroa revela detalles privados de su noviazgo con Tinelli: "Mis fantasías las cumplo con él"

"El cariño y el amor siempre ha estado. Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores", expresa la joven. "¿Tú piensas que Mario es el amor de tu vida", le consultó Ethel, y Onelia respondió: "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo".

Es así como Onelia Molina deja en claro que ama a Mario Irivarren y por ello, se han dado una segunda oportunidad en su relación amorosa. Reafirmando que el chico reality es una buena persona y se ganó la oportunidad de intentar nuevamente su noviazgo. 

La pareja se ha lucido juntos nuevamente en reuniones familiares, compartiendo varios momentos en pareja, pero hoy en el programa 'EEG' llamó la atención cuando Onelia Molina reveló tener náuseas. Esto sin duda aterró a Mario Irivarren al ser captado por las cámaras, pero todo se habría tratado de una broma solamente. 

Onelia Molina responde si Mario Irivarren y Ale Baigorria ya no son amigos tras su reconciliación
Lee también

Onelia Molina responde si Mario Irivarren y Ale Baigorria ya no son amigos tras su reconciliación

Temas relacionados aterrado Embarazada Mario Irivarren Náuseas Onelia Molina

Siga leyendo

Lo Más leído

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

Maria Fe Saldaña y sus dardos tras el nuevo ampay de Josimar en España: "Debí meterte preso"

Andrea San Martín gana juicio por alimentos a Juan Víctor Sánchez: Ordenan pensión de 2 mil soles

Diego Chávarri pide a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso: "Lo empeño y me compro otra cosa"

Mujer afirma que hermanos Palao conocían la existencia de su hija con Steve: "Solo Lorelein se acercó una vez"

últimas noticias
Karibeña