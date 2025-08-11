Mario Irivarren asustado tras náuseas de Onelia Molina durante un juego ¿Estaría embarazada?

Hace unos días, Onelia Molina y Mario Irivarren sorprendieron al darse un beso en vivo confirmando así su reconciliación. En el programa de 'Esto es Guerra', la joven odontóloga tuvo unas repentinas náuseas que causó la alarma de todos en el set de TV.

¿Onelia Molina embarazada?

La semana pasada, Onelia Molina se dio un beso en vivo con Mario Irivarren y hoy reafirmó su reconciliación con el chico reality. Durante el programa de 'EEG', ambos estuvieron participando en un juego de habilidad mental donde tienen que responder de manera rápida. Cuando le tocó el turno a la odontóloga, dijo que tenía náuseas antes de responder a la pregunta que le plantearon causando una reacción casi de inmediata de los conductores de TV.

"Hay quiero vomitar", menciona Onelia en vivo. Luego de responder, la conductora comenta: "Esperen un break, escuché que ¿Onelia quiere vomitar? ¿Náuseas, dolor de cabeza, mucho sueño, agotada, reconciliación? Encima le pregunto y se pone roja ¿Bebichi, todo bien?", y otro conductor agrega: "Yo la vi comiendo un pay de limón ¿Antojos? Ya se viene".

Onelia Molina y Mario Irivarren en 'EEG' ¿Está embarazada? pic.twitter.com/NRgo4VDSFQ — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 12, 2025

¿Cómo Onelia le dio una nueva oportunidad?

Onelia Molina decidió contar cómo se dio esta segunda oportunidad. Aunque no quiso entrar en todos los detalles, sí reveló que la reconciliación fue reciente. Incluso contó que ocurrió el mismo día en que ambos comentaron públicamente que estaban viendo si podían retomar la relación, después de un viaje juntos a Chile.

"El cariño y el amor siempre ha estado. Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores", expresa la joven. "¿Tú piensas que Mario es el amor de tu vida", le consultó Ethel, y Onelia respondió: "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo".

Es así como Onelia Molina deja en claro que ama a Mario Irivarren y por ello, se han dado una segunda oportunidad en su relación amorosa. Reafirmando que el chico reality es una buena persona y se ganó la oportunidad de intentar nuevamente su noviazgo.

La pareja se ha lucido juntos nuevamente en reuniones familiares, compartiendo varios momentos en pareja, pero hoy en el programa 'EEG' llamó la atención cuando Onelia Molina reveló tener náuseas. Esto sin duda aterró a Mario Irivarren al ser captado por las cámaras, pero todo se habría tratado de una broma solamente.