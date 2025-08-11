RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Lo cuenta todo!

Milett Figueroa revela detalles de su relación con Marcelo Tinelli y confiesa lo que más le gusta de él

En una entrevista, Milett Figueroa no dudó en responder cuestionamientos sobre varios detalles de su relación que tiene con el argentino Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa revela detalles de su noviazgo con Marcelo Tinelli.
Milett Figueroa revela detalles de su noviazgo con Marcelo Tinelli. (Composición Karibeña)
11/08/2025

La peruana Milett Figueroa se encuentra en Perú por unos días y estuvo en un podcast, donde contó varios momentos que pasa con Marcelo Tinelli. La modelo sorprendió al revelar detalles íntimos con su novio argentino. Conoce más en la siguiente nota.

Milett Figueroa revela detalle privados con Marcelo Tinelli

En el podcast 'Por no decirlo', Milett Figueroa estuvo contando varios detalles sobre su vida personal y relación amorosa con el argentino Marcelo Tinelli, con quien ya lleva más de dos años de noviazgo. Es así como es consultada por los conductores sobre un detalle íntimo en su vida y ella responde con toda sinceridad. 

"Milett Figueroa dice: "Fantasías las tenemos todos ¿no?, pero todas las cumplo con mi novio". Luego, le consultan: "¿Qué parte de Marcelo Tinelli, tu novio, te vuelve loca?", y la modelo peruana menciona: "Todo, te lo juro. (Hay momentos en que te mira, tú ya estás) Sí también, los dos. Hay momentos en que ni siquiera estamos de noche ni nada, pero nos miramos y es como, nos gustamos".

Luego, le hacen preguntas más íntimas sobre su relación amorosa. La modelo peruana no se sintió nada incómoda y como mucha soltura, respondió de manera honesta resaltando que no le gusta la rutina en su vida íntima. 

"El momento del cariñito del delicioso ¿Es mejor en la mañana, en la tarde o de madrugada?", le pregunta, y Milett Figueroa responde: "No, yo detesto la rutina. La rutina solamente para estar organizados en los horarios de trabajo, pero después no hay, no tiene por qué haber rutina. (¿Qué te pone más? ¿Las manos, las miradas o los silencios?) A mí me encantan las manos de Marcelo Tinelli".

@por.no.decirlo 😏💥 "¿Qué parte de Marcelo te gusta más?"... Milett no dudó ni un segundo 🔥👀😂 Revive la respuesta en nuestro canal de YouTube. #MilettFigueroa #PorNoDecirlo #MarceloTinelli #EntrevistaExclusiva #FarandulaPeruana #ChismePeru #espectaculos @Giancarlo Cossio @Fiorella Alzamora D @Lucia Oxenford Frayssinet @MILETT @Israel Dreyfus ♬ sonido original - POR NO DECIRLO

Relación amorosa entre Milett y Marcelo

Milett Figueroa es una reconocida modelo peruana que ha cautivado al Perú con su carisma y talento, llevando su carrera a Argentina donde conoció a su novio Marcelo Tinelli. Aunque al inicio, la joven no pensaba iniciar un noviazgo, terminó siendo conquistado por el reconocido conductor argentino. Desde entonces han mantenido una relación sólida y llevan más de dos años juntos, donde ambos participan en la serie 'Los Tinelli'.

Aunque siempre ha habido rumores sobre una posible separación, la pareja se ha mostrado más unidos que nunca. Incluso, Milett Figueroa ha contado que se siente muy atraída por su novio Marcelo Tinelli contando detalles muy privados de su vida íntima y cómo los ha fortalecido. 

