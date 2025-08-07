Milett Figueroa se sometió a nuevos tratamientos estéticos: ¿Seguirás los pasos de Flavia Laos?

Milett Figueroa no solo ha aprovechado su visita al Perú para cumplir con compromisos laborales, sino también para engreírse un poco. La modelo acudió a un reconocido centro estético, famoso por atender a figuras como Melissa Klug y Darinka Ramírez, para realizarse unos retoques faciales.

Milett se hace retoquitos antes reencontrarse con Tinelli

La ex chica reality se sometió a la aplicación de Baby botox en el rostro, un tratamiento que suaviza las líneas de expresión sin perder naturalidad. Así lo confirmó un video difundido por el propio centro estético: "Milett Figueroa quería verse más linda que nunca, porque irá a visitar a Marcelo Tinelli así que le realizamos un Baby botox para eliminar y prevenir las líneas de expresión", dice la narración en voz en off.

El paso de Milett por la clínica no ha pasado desapercibido y ha desatado nuevos comentarios sobre su relación con Marcelo Tinelli. Si bien ella se encuentra en Lima por trabajo, el conductor argentino ya regresó a Buenos Aires tras unas vacaciones familiares en Miami. Se espera que la pareja se reencuentre muy pronto.

Aunque han estado distanciados por sus respectivos compromisos, ambos siguen muy conectados en redes sociales. Milett no ha dejado de comentar las publicaciones de Marcelo, y recientemente fue captada por la prensa argentina saliendo de su departamento. Estas señales reafirman que su romance continúa vigente.

Cabe destacar que Milett ha evitado referirse a una posible boda, pero no ha ocultado su felicidad. En varias entrevistas ha manifestado sentirse querida y respetada, mientras que Tinelli ha compartido románticos mensajes en Instagram, confirmando que la relación avanza con solidez pese a la distancia.

El viaje de Tinelli

Hace unos días, el programa América Hoy elaboró un reportaje sobre el estado de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett. Primero mostraron la cena de Tinelli en Estados Unidos, donde la gran ausente fue Figueroa, pero el presentador no dudó en agradecer la buena compañía que tuvo allá.

"Impresionante. Anoche, con toda la familia, en el mejor restaurante italiano de Miami. Gracias, querido amigo Jerry, por esta sensación de comida en Café Prima Pasta", escribió el conductor.

Por su lado, Milett Figueroa aterrizó en Perú hace unos días y, al parecer, se encuentra cumpliendo con compromisos laborales, ya que hace poco compartió una foto en Instagram donde contó que ha estado grabando durante siete horas seguidas. Además, prometió sorpresas para sus seguidores.

Finalmente, América Hoy se comunicó con la novia del primo de Marcelo Tinelli, Mimi Alvarado, quien también se perdió el viaje. La argentina indicó que la relación de Tinelli y Milett va viento en popa, y no es necesario que estén juntos todo el tiempo.

"¿Todo bien entre ella y Marce? No sé, la verdad, creo que sí. Pero a veces Marcelo quiere estar con sus hijos. Recién volvieron de un viaje a Italia. Está todo bien. Me parece que no hay que estar pegoteado todo el tiempo", declaró.

Es así que, la visita de Milett al centro estético ha generado comentarios en redes y prensa, no solo por el evidente cuidado de su imagen, sino también por la expectativa que existe en torno a su pronto reencuentro con Marcelo Tinelli.