Vania Bludau arremete contra la frase 'cerrar ciclos' de Mario Iriviarren: "No es necesario cerrar ciclos con la otra persona"

La historia entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina sigue dando qué hablar luego del reencuentro entre los dos primeros en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Aquel encuentro, que causó la ruptura entre Irivarren y Molina, sigue generando reacciones en el entorno del espectáculo. Esta vez, fue Vania quien se pronunció sobre las declaraciones de su expareja, quien justificó su acercamiento asegurando que solo quería "cerrar ciclos".

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Vania Bludau fue consultada sobre el comentado evento y la conversación que su exnovio Mario Irivarren sostuvo con Alejandra Baigorria. La modelo tomó con humor el revuelo causado por lo ocurrido en la boda y lanzó una irónica frase:

Sin embargo, Vania también fue tajante al cuestionar las palabras de Irivarren sobre la necesidad de buscarla para cerrar capítulos del pasado. La exchica reality dejó claro que cada persona es capaz de dar por finalizada una relación sin tener que recurrir al otro involucrado.

"No es necesario cerrar ciclos con la otra persona, uno solo cierra el ciclo de la relación y ya está de más tener que buscar a alguien más para que cierre tu ciclo", expresó con seriedad.

La joven Vania Bludau se encuentra actualmente en Perú participando en varios proyectos y durante una entrevista fue consultada sobre la pérdida que sufrió en el 2024. Esto marcó fuertemente a la amiga de Alejandra Baigorria y reveló que aún tiene ganas de convertirse en madre, espera poder lograrlo pronto con la persona correcta.

"Salí embarazada, duré como 7 semanas y lo perdí lamentablemente. Hubiera amado ser mamá, yo sí me muero por ser mamá. Ahora ya no lloró, pero créeme me estoy aguantando", expresó.