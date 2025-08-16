Hnos Yaipén recuerdan cuando estuvieron junto a Marc Antony frente a 60 mil personas: "Llenamos el estadio"

La agrupación Hermanos Yaipén ha cautivado al público con lo mejor de la cumbia peruana con sus incontables éxitos. Ahora que están por cumplir sus 25 años de historia, recuerdan un momento especial cuando se presentaron frente a 60 mil personas.

Hermanos Yaipén frente a 60 mil personas

Walter y Javier Yaipén llegaron como invitados a la entrevista de Magaly Medina en su podcast. Los fundadores de Hermanos Yaipén contaron sus inicios en la música y también, del momento más especial que pasaron como grupo durante estos 25 años de historial musical.

"¿Recuerdas alguna anécdota especial de estos años viajando de presentaciones con tantos artistas?", le pregunta Medina, y Walter responde: "Tenemos la satisfacción de haber recorrido tantos lugares, pero me acuerdo cuando nosotros fuimos a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, tocamos para bolivianos y fue para un estadio de 60 mil personas. Hermanos Yaipén y Marc Anthony, una estrella internacional en el año 2013".

Este momento muy especial para ellos ha quedado en su memoria. Cada vez que han llegado a Bolivia, han sentido el cariño de sus seguidores y los han hecho sentir como si estuvieran en Perú.

"Era el apogeo de Hermanos Yaipén, Bolivia nos quiere tantísimo, llenamos el estadio, la gente se quedo afuera. 60 mil personas que coreen tu música y en otro país y te sientas en tu propio país, es maravilloso", agregó Walter Yaipén.

Celebrarán sus 25 años

Durante la entrevista, los fundadores del grupo revelaron que el próximo estarán el 20 de setiembre realizando un gran concierto por su 25 aniversario en la Explanada de Plaza Norte. Hermanos Yaipén se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del Perú por sus canciones icónicas y haber tenido en sus filas a grandes cantantes que ahora brillan con luz propia.

Es así como revelaron que todos sus exvocalistas vuelven a este concierto único solo por aquella noche y volverán a cantar sus clásicos temas. No solo eso, sino que también tendrán invitados internacionales que cantaran las canciones más sonadas de la orquesta. Incluso, revelaron que viene preparando un disco llamado 'Somos cumbia, Somos Yaipén'.

Hermanos Yaipén se ha convertido en una agrupación icónica de la cumbia peruana que en sus 25 años de historia, han logrado cantar frente a más de 60 mil personas hace muchos años atrás en Bolivia. El grupo ha destacado mucho que ha logrado sonar a nivel internacional con mucha fuerza.