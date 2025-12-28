Roberto Martínez dedica emotivo mensaje a la hija de Melissa Loza en medio de difícil momento familiar

El exfutbolista Roberto Martínez volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una emotiva publicación dedicada a Flavia Ramos, hija mayor de Melissa Loza. La imagen, que rápidamente generó cobró mayor relevancia debido al complejo momento que atraviesa la familia de la chica reality por el complejo estado de salud de su madre.

Roberto Martínez celebra el cumpleaños de Flavia Ramos

Roberto Martínez ha manifestado en diversas oportunidades el cariño que siente por Flavia Ramos, a quien considera como una hija. Por ese motivo, ambos decidieron reunirse para celebrar el cumpleaños de la primogénita de Melissa Loza, en un encuentro marcado por la cercanía y el afecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exseleccionado nacional compartió una fotografía en la que aparece abrazando a la joven influencer. En la imagen, ambos lucen sonrientes y relajados, reflejando la complicidad que mantienen.

El mensaje que acompañó la instantánea fue breve, pero significativo: "HB2U FLAVIA", escribió Martínez en la descripción del post.

La publicación no pasó desapercibida y recibió múltiples reacciones, entre ellas la respuesta de la propia Flavia, quien comentó con emojis de corazones, dejando en evidencia el cariño mutuo. Los seguidores también se sumaron con mensajes de felicitación y palabras de apoyo, destacando la relación cercana entre ambos.

Cabe recordar que meses atrás, Roberto Martínez compartió un momento especial junto a Flavia y su actual pareja. En aquella ocasión, el exfutbolista conoció al novio de la joven durante una salida y no dudaron en tomarse una fotografía juntos. Este gesto fue interpretado como una señal de respaldo y aprobación hacia la relación sentimental de la hija de Melissa Loza.

Melissa Loza aclara el vínculo entre su hija y su expareja

En el 2024, Melissa Loza decidió pronunciarse públicamente para aclarar cómo es la relación entre su hija Flavia y Roberto Martínez. Durante una entrevista en el programa Más Espectáculos, la modelo explicó que el lazo entre ambos se mantiene desde hace muchos años y se basa en el cariño y los momentos compartidos.

"Ellos tienen una relación de hace muchos años de padre e hija pero es lo de siempre una buena relación. Lo tomo bien bacan es una relación que no se puede quebrar la tienen hace muchos años", señaló la chica reality, dejando en claro que ve con buenos ojos el vínculo que conservan.

No obstante, Melissa Loza fue enfática al precisar que esa cercanía es exclusivamente entre Roberto Martínez y su hija. La chica reality aclaró que no mantiene una relación cercana con su expareja y describió su trato actual como una antigua amistad. Además, afirmó que le desea bienestar y éxito en su vida personal, remarcando que cada uno sigue hoy su propio camino.

La reciente publicación de Roberto Martínez dedicada a Flavia Ramos evidenció el sólido vínculo que mantienen pese al paso del tiempo. En un contexto familiar sensible, el gesto fue visto como una muestra de apoyo y afecto, reafirmando que los lazos construidos con sinceridad pueden mantenerse firmes más allá de las rupturas.