Expareja de Paolo Guerrero se casó en romántica ceremonia con novio alemán

La farándula peruana vuelve a ser tema de conversación tras revelarse que Fiorella Chirichigno, recordada exchica reality y expareja de Paolo Guerrero, contrajo matrimonio en una ceremonia íntima y reservada, lejos del ruido mediático que suele rodear a las figuras de Chollywood.

La boda de Fiorella Chirichigno se dio meses después de uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primer hijo, ocurrido en octubre de 2024. Fue recién ahora que la exintegrante de 'Esto es Guerra' decidió compartir algunos detalles de este nuevo capítulo personal.

A través de su cuenta oficial de Instagram, mostró algunas imágenes de su enlace matrimonial, dejando en claro que no se trató de una celebración ostentosa, sino de una ceremonia íntima, rodeada solo de personas cercanas.

"He sido muy feliz. Gracias a mis personas favoritas por estar. Fue muy chiquito, muy íntimo, pero con mucho amor", escribió la también influencer, destacando la importancia del momento y la conexión con su círculo más cercano.

Las imágenes rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes felicitaron a la exchica reality por esta nueva etapa, resaltando el evidente cambio de vida que ha decidido adoptar, priorizando la tranquilidad y la familia.

Fiorella Chirichigno y el emotivo gesto de Stephanie Cayo

Uno de los detalles que más llamó la atención de la expareja de Paolo Guerrero fue el bouquet de novia, el cual fue elaborado por su amiga cercana, la actriz Stephanie Cayo. Fiorella no dudó en expresar públicamente su agradecimiento por el gesto.

"Miren la preciosura de bouquet que me hizo mi amiga bella. Te amo amiga linda", escribió en una de sus historias, demostrando la cercanía y el cariño que mantiene con la reconocida actriz peruana.

¿Quién es la pareja de Fiorella Chirichigno?

Aunque en el pasado su nombre fue vinculado a la farándula por su breve relación con Paolo Guerrero hace más de 13 años, vínculo que le permitió ganar notoriedad, Fiorella Chirichigno ha optado por mantener en reserva su vida sentimental desde entonces.

Fiorella Chirichigno se casó

Actualmente, la exintegrante de 'Esto es Guerra' está casada con un ciudadano alemán, con quien ha construido una vida lejos del ojo público. Se conoce muy poco sobre su pareja, ya que ambos han decidido mantener una relación discreta, priorizando la estabilidad familiar y el bienestar de su hijo.

Fiorella Chirichigno y el nacimiento de su primer hijo

El pasado 13 de octubre, Fiorella Chirichigno sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en mamá por primera vez. Junto a su pareja alemana, dio la bienvenida a su hijo Oliver, un acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida.

"Fue un parto hermoso. Gracias a todos por sus mensajes de amor", escribió en aquella oportunidad, recibiendo cientos de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas del medio.

En resumen, la exchica reality y pareja de Paolo Guerrero, compartió en redes sociales su felicidad por haberse casado con su novio alemán y padred de su hijo.