¡Con refrigeradores y iPhones 17! Jorge Luna sorprende a sus trabajadores con 'canastones' por Navidad

Jorge Luna, comediante y conductor de Hablando Huevadas, sorprendió al cerrar el año con un gesto poco común al entregar canastas navideñas a todo su equipo de trabajo. El detalle se viralizó por su magnitud y originalidad, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada en redes sociales.

Jorge Luna sorprende a su equipo con una canasta fuera de lo común

A través de sus redes sociales, Jorge Luna compartió el momento exacto en el que hizo entrega de las canastas a sus colaboradores, quienes no ocultaron su sorpresa y emoción al recibir los regalos. En el video, el comediante explicó que su objetivo era romper con el concepto tradicional de canasta navideña y ofrecer algo que él mismo hubiera querido recibir.

"Quiero regalar una canasta que me hubiese gustado recibir cuando trabajaba en las empresas, para cag... gente una canasta dentro de otra canasta", expresó Luna, fiel a su estilo irreverente, mientras mostraba parte de los obsequios.

En un inicio, algunos usuarios pensaron que se trataba de una estrategia promocional o de un sorteo dirigido a sus seguidores. Sin embargo, estas versiones quedaron descartadas cuando una integrante del equipo de 'Hablando Huevadas' publicó un video detallando el contenido de la canasta y confirmó que los regalos estaban destinados exclusivamente a los trabajadores.

La sorpresa no terminó ahí. Además de una refrigeradora completamente equipada, cada canasta incluyó una serie de productos premium: finos chocolates, botellas de pisco, chocotones, panetón, champaña, una gift card para Wong, vales de Rappi y otros artículos que se observan en los videos difundidos.

A ello se sumó una segunda canasta adicional, elevando aún más el valor del obsequio. Por otro lado, Jorge Luna también anunció que sorteará dos de estas canastas entre sus seguidores y las personas que visiten su página web, ampliando el impacto del gesto más allá de su equipo de trabajo.

El unboxing viral que dejó a todos sin palabras

La repercusión del gesto creció aún más cuando una trabajadora peruana de Hablando Huevadas compartió en TikTok el unboxing de la canasta navideña que recibió. El video se volvió viral en cuestión de horas y generó una avalancha de comentarios que calificaron el regalo como "la canasta navideña más grande del Perú".

En el clip se aprecia que cada colaborador recibió una refrigeradora completamente llena de productos. Como complemento, los trabajadores también recibieron una canasta adicional con productos de belleza, detalle que sorprendió aún más a los usuarios.

Sin embargo, el momento que marcó un antes y un después llegó cuando la colaboradora mostró el obsequio más inesperado: un iPhone 17 para cada trabajador. Este detalle convirtió la entrega en una de las más comentadas de la Navidad y elevó el reconocimiento hacia el comediante.

"No puedo con tanto. Nuevo rey de las canastas", expresó la joven en redes sociales, reflejando el sentir de muchos usuarios que reaccionaron al video.

Con este gesto, Jorge Luna cerró el año con una muestra de generosidad y reconocimiento al trabajo en equipo. La entrega de canastas navideñas combinó humor y gratitud, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la Navidad en redes sociales.