Jorge Luna logra dos Récords Guinness gracias a su plataforma 'No hay sin suerte': "Agradecido con el de arriba"

Jorge Luna sorprendió a su comunidad al anunciar que obtuvo dos Récords Guinness gracias al crecimiento de su plataforma No hay sin suerte. El comediante compartió la noticia con sus más de cuatro millones de seguidores y mostró su emoción por estos reconocimientos, que consolidan uno de los proyectos digitales más exitosos de la región.

Los Récords Guinness que alcanzó Jorge Luna

Jorge Luna anunció que Guinness World Records reconoció dos logros de No hay sin suerte. El primero es la mayor cantidad de espectadores en un sorteo en vivo por Instagram, con 14.116 personas conectadas el 30 de octubre de 2025. El segundo es la mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante una página de suscripción, con 5.156 recompensas otorgadas.

"Quiero compartir con ustedes esta felicidad. Debo confesar que lloré cuando abrí los certificados de Guinness. Es un sueño más cumplido", expresó en sus redes sociales. Luego añadió: "Emocionado y agradecido con el de arriba".

Según detalló, ambos registros pasaron por un proceso de validación que incluyó adjudicación remota y supervisión notarial, lo que garantizó la transparencia y exactitud de cada cifra. La noticia generó una reacción inmediata en redes sociales y se volvió tendencia en cuestión de horas.

Diversas personalidades del mundo digital celebraron el anuncio. Juan Carlos Villacorta, conocido como Cholo Mena, Zumba, el doctor Sebastián Arrieta y el streamer Tonino estuvieron entre los primeros en felicitarlo. A ellos se sumaron miles de usuarios con mensajes como:

"Nuestro capibara de exportación más exitoso", "El patrón de los marrones", "Felicitaciones, eres un genio", "Larga vida al rey marrón", "Muchas felicidades Jorgito. Bien merecido", "Cuando las cosas se hacen con amor este es el resultado" y "Jorgito, hermano, lo lograste. Felicidades".

Un 2025 decisivo para el comediante

El éxito de 'No hay sin suerte' refleja la evolución de Jorge Luna como referente del entretenimiento digital. La plataforma, lanzada en 2023, impulsó un modelo de suscripción basado en beneficios exclusivos, dinámicas mensuales y premios que fortalecieron una comunidad fiel y en constante crecimiento.

El proyecto mezcla entretenimiento, tecnología y transparencia, tres pilares que transformaron la propuesta en un espacio único dentro del mercado peruano.

El 2025 también significó un año clave para el comediante, quien estrenó su primer documental junto a Ricardo Mendoza, disponible en streaming y en salas de cine. Ese lanzamiento llegó luego del histórico debut de Hablando Huevadas en el Madison Square Garden en 2024, un hito sin precedentes para una producción peruana.

Los dos Récords Guinness consolidan un momento determinante en la trayectoria de Jorge Luna. Su plataforma No hay sin suerte no solo fortaleció su vínculo con el público, sino que además proyectó su trabajo a nivel internacional.