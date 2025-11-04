Cobradora realiza peculiar maniobra para recibir pasajes tras aglomeración durante paro de transportistas

En los últimos meses, se han realizado varios paros de transportistas por las extorsiones que vienen recibiendo y no para. Es así como ocurre una escases de buses para transeúntes y una cobradora tuvo que realizar una maniobra para recaudar el pasaje de todos dentro de su unidad.

Peculiar maniobra de una cobradora

El 4 de noviembre, varios transportistas realizaron un paro para exigir a las autoridades que la ola de extorsiones pare y puedan realizar medidas efectivas para garantizar su seguridad al realizar sus trabajos. Esta medida ha causado que varias personas no puedan llegar a sus centros de trabajo debido a la baja cantidad de carros, que avanzan totalmente abarrotados.

Lo que llamó la atención de varios usuarios en las redes sociales, es un video donde grabaron a una cobradora de un bus subiéndose arriba de los asientos para poder recaudar el pasaje de todos los que subieron, ya que el vehículo estaba completamente lleno.

Los mismos pasajeros quedaron sorprendidos por la maniobra de la cobradora para que ninguno viaje sin pagar su pasaje. Aunque, cuando se dio cuenta que la grababan, se sonrojó y empezó a sonreír. De igual manera, la joven terminó de cobrar a todos quienes se encontraban dentro del bus, que no acató el paro de transportistas.

Reacción de usuarios

Esta noticia de la peculiar forma en que la joven cobró los pasajes de un bus se volvió viral en las redes sociales. Muchos usuarios quedaron impresionados por la forma en que buscó la solución de que los pasajeros paguen su trayecto. Incluso, algunos señalaron que casos como esto hacen que en Perú nunca se aburran o incluso, superaron a la IA.

"Solo las cobradoras sabemos lo que es cobrar en un bus lleno jajajaja buena táctica", "Ahora la próxima que suba al bus, seguro los cobradores dirán avancen avancen, encima de las sillas hay espacio jajaja", "Perú es otro level. una vez más Perú superando a la IA", "Esto solo pasa en el Perú", "Jajaja la mujer araña!!! que buena !! así nadie viaja sin pagar", "Lo importante es que cobre a todos", expresaron.

En conclusión, varios medios de transporte no acataron el paro que se programó para el día de hoy ante la ola de extorsiones. Es por ello, que pocos buses estuvieron disponibles y se lucieron muy abarrotados, ocasionando que una joven tuviera que subirse por arriba de los asientos para cobrar el pasaje de todos.