Chriss Vanger: tiktoker es acusado de estafar a más de 160 personas y recaudar más de S/1.5 millones

El influencer Christian Villanueva Aguilar, conocido en redes sociales como Chriss Vanger, enfrenta serios cuestionamientos tras ser denunciado por más de 160 personas que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa. Con más de dos millones de seguidores en TikTok, habría usado su imagen de éxito financiero para captar dinero bajo la promesa de inversiones rentables que, según las investigaciones, nunca existieron.

Fiscalía investiga presunta red de estafa liderada por Chriss Vanger

De acuerdo con un reportaje emitido por Cuarto Poder, el esquema de inversión ideado por Villanueva bajo el nombre de "Vanger Haus" habría recaudado más de un millón y medio de soles. El influencer ofrecía a sus seguidores ganancias mensuales entre el 5 % y el 10 % a cambio de depositar su dinero en sus cuentas personales, asegurando que serían utilizados en supuestos negocios financieros.

El Ministerio Público ya abrió una investigación por presunta estafa agravada y apropiación ilícita, mientras que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) confirmó que Villanueva no contaba con autorización para captar dinero del público, lo que haría que su operación fuera ilegal.

En sus redes sociales, Chriss Vanger promovía un estilo de vida de éxito y libertad financiera, lo que generó confianza entre sus seguidores. Bajo esa imagen, presentó Vanger Haus como un proyecto de asesoría e inversión segura. Algunos inversionistas firmaron contratos privados con cláusulas de confidencialidad que imponían multas de hasta 15 mil dólares por divulgar información, un detalle que encendió las alarmas.

Entre los denunciantes hay jóvenes, emprendedores y trabajadores que entregaron desde 1.500 soles hasta 30 mil soles, muchos con ahorros familiares o liquidaciones laborales. Algunos lograron recibir los primeros pagos, pero luego perdieron el contacto con el influencer.

"Le transferí 6.500 soles y nunca más respondió", contó una joven afectada. Otro denunciante aseguró que "entregué 12 mil dólares y solo recuperé una parte".

Chriss Vanger responde y niega haber huido del país

El programa Cuarto Poder intentó ubicar al tiktoker en su vivienda, pero vecinos afirmaron que se mudó hace tres meses. Según los registros migratorios, Villanueva salió del país rumbo a Colombia el 4 de octubre y no ha reportado regreso. Sin embargo, el propio influencer negó haber huido y aseguró que sigue en Perú.

"Con respecto a que me escapé del país, eso es falso. Mucho menos por la razón que ustedes están diciendo", declaró en una transmisión reciente.

Villanueva también reconoció que mantiene una deuda económica, aunque rechazó que se trate de un delito. "Tengo una deuda, por supuesto que la tengo, y voy a saldarla. Quiero dejar claro que nunca he tenido la intención de perjudicar a nadie. He trabajado toda mi vida con compromiso y sigo enfocado en cumplir mis compromisos", expresó.

La SBS incluyó su nombre en la lista de entidades informales que captan dinero sin autorización, mientras la Fiscalía continúa recabando testimonios y pruebas de las más de 160 denuncias interpuestas.

El caso de Chriss Vanger ha generado gran repercusión en redes sociales, especialmente porque involucra a un influencer que promovía mensajes de superación y educación financiera. Mientras las autoridades buscan esclarecer si existió una red de estafa, las víctimas exigen recuperar su dinero y alertan a otros usuarios sobre los riesgos de confiar en supuestas oportunidades de inversión