RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡También tiene restricciones!

Abogado de Pamela López revela que Christian Cueva tampoco puede hablar de ella: "Es para ambos"

Tras la prohibición de Pamela López para hablar de Christian Cueva, el abogado de la influencer señaló que las restricciones es para ambas partes.

Abogado de Pamela López responde a Christian Cueva
Abogado de Pamela López responde a Christian Cueva (Composición Karibeña)
31/10/2025

El abogado de Christian Cueva reveló hoy que Pamela López tiene prohibido a hablar de él y ante ello, el abogado de la influencer también salió a declarar. Es así como señaló que las restricciones es para ambas partes. 

Abogado de Pamela López aclara restricciones

En el programa 'Amor y Fuego', el abogado Gino Paolo Zamora Vega que representa a Pamela López se comunicó con los conductores de televisión para aclarar las recientes declaraciones de la defensa de Christian Cueva. Es así como señaló que esta resolución se dio a causa de las denuncias de agresión que ambas partes pusieron. 

"La resolución que ha mencionado el abogado de Cueva, en realidad no solamente es para Pamela López, sino también para el señor Christian Cueva, es para ambas partes en realidad. Esta resolución es del 29 de octubre. Han presentado algunos escritos, algunos descargos no respondidos también porque pensaban hacer delitos contra el honor y se declaró improcedente", dijo. 

Ante esto, los conductores le preguntaron directamente si la novia de Paul Michael iría a la cárcel por cinco años si habla del padre de sus hijos, ante esto el abogado lo confirmó. Esto sería a causa de desobediencia. 

"Esto es cuando se tipifica el delito de desobediencia a la autoridad establecido en el código penal", acotó. 

¿Qué dijo el representante de Cueva?

A través de un video publicado en redes, el abogado del jugador de Emelec informó que el juzgado competente ya resolvió prohibir a Pamela López emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir cualquier tipo de información relacionada con el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de Cueva.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, es por ello que hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", explicó el abogado del deportista.

La decisión judicial también recalca que López no podrá referirse al futbolista ni utilizar a sus hijos para transmitir mensajes o exponer su situación familiar ante los medios. El documento establece de forma clara que cualquier incumplimiento será considerado una falta grave.

De esta manera, Christian Cueva y Pamela López tiene prohibido hablar de la otra persona en medios de televisión. Ambos tendrían que acatar estas restricciones o enfrentarían desobediencia a la autoridad que podría llevarlos a la cárcel. 

