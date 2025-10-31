¿Juan Manuel 'Loco' Vargas al Congreso? Exfutbolista aparece junto a presidenta de Somos Perú y desata rumores

Juan Manuel 'Loco' Vargas volvió a captar la atención del público, esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista sorprendió al aparecer en una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta del partido político Somos Perú, lo que generó una ola de especulaciones sobre una posible candidatura en las próximas elecciones.

¿El 'Loco' Vargas al Congreso?

En la imagen, compartida en las redes oficiales del partido, ambos posan sonrientes en lo que parece ser el despacho de Li Sotelo. El mensaje que acompañó la publicación fue breve, pero suficiente para encender la polémica:

"Con el Loco Vargas. Juntos somos fuertes. Un solo corazón". La frase es la misma que se usó días antes en una publicación con Florcita Polo Díaz, quien también se dejó ver en las instalaciones del partido.

El mensaje no confirmaba ninguna postulación, pero el hecho de que la fotografía fuera difundida en las cuentas institucionales de Somos Perú avivó las sospechas de un posible acercamiento político entre el exseleccionado nacional y la agrupación.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios celebraron la idea de que Vargas pueda asumir un rol en la política, mientras otros criticaron la posibilidad, recordando que el exfutbolista no tiene experiencia en el ámbito público.

Hasta el momento, ni Juan Manuel Vargas ni los representantes de Somos Perú han confirmado oficialmente una candidatura. Sin embargo, fuentes cercanas al partido no descartan que la agrupación busque incorporar figuras mediáticas para fortalecer su presencia en la contienda electoral.

¿A qué se dedica actualmente Juan Manuel 'loco' Vargas?

Alejado del fútbol profesional desde hace varios años, Juan Manuel Vargas ha construido una carrera distinta, aunque sigue ligado al mundo del deporte. Actualmente es conductor de su propio podcast en YouTube, "La Parrilla del Loco", donde entrevista a personalidades del entretenimiento y el fútbol en un ambiente relajado y humorístico.

Su carisma y espontaneidad le han permitido mantenerse vigente entre el público. Además, el exjugador ha sido imagen de diversas campañas publicitarias y embajador de marcas deportivas, entre ellas la casa de apuestas PlayzonBet, donde ha compartido pantalla con otras leyendas del fútbol peruano como Claudio Pizarro.

Paralelamente, Vargas ha mostrado interés en prepararse académicamente para desempeñarse en el ámbito de la gestión deportiva. Se sabe que ha considerado estudiar en el prestigioso Johan Cruyff Institute, una de las instituciones más reconocidas en ese campo.

Aunque aún no hay un anuncio oficial sobre una posible candidatura, la reciente fotografía de Juan Manuel Vargas junto a la presidenta de Somos Perú ha generado expectativa. Para algunos, podría tratarse solo de un encuentro amistoso; para otros, el primer paso del exfutbolista hacia la política. Sea cual sea el caso, el nombre del 'Loco' Vargas vuelve a estar en boca de todos.