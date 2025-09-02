Claudio Pizarro compite por ser héroe en EA Sports FC 26 y los hinchas pueden decidirlo: ¿Cómo votar?

El nombre de Claudio Pizarro vuelve a brillar en el ámbito internacional, pero esta vez lejos de las canchas. El histórico delantero peruano ha sido nominado como "carta héroe" en el esperado videojuego EA Sports FC 26, reconocimiento que lo coloca junto a grandes leyendas del fútbol mundial. Su exitosa etapa en el Bayern Múnich ha sido determinante para que su figura sea considerada entre los íconos de la próxima entrega del popular simulador.

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe en EA Sports FC 26

Electronic Arts se prepara para el lanzamiento de EA Sports FC 26, uno de los títulos más esperados del año, y en medio de la expectativa anunció nuevas incorporaciones para su modo estrella, Ultimate Team. Este modo contará con íconos de talla mundial como Zlatan Ibrahimović, Andrés Iniesta, Marcelo, Alex Morgan y Toni Kroos.

En este contexto, la compañía presentó una votación especial para los seguidores del Bayern Múnich, en la que deberán elegir a una de las tres glorias del club alemán para ser parte del videojuego. Entre los nominados aparece Claudio Pizarro, quien compite directamente con Stefan Effenberg y Giovanne Élber.

El 'Bombardero de los Andes' dejó una huella imborrable en el Bayern, equipo en el que jugó en dos etapas: de 2001 a 2007 y de 2012 a 2015. En total disputó nueve temporadas con los bávaros, anotó 125 goles y levantó 16 títulos, entre ellos la Champions League de 2013. Estos logros consolidaron su estatus como uno de los referentes extranjeros más importantes en la historia de la Bundesliga.

Tal como lo pediste: aquí tienes tu clase de ÍCONOS del '26.#FC26 llega el 26 de septiembre. Reserva ya: https://t.co/kgKZuildXi pic.twitter.com/YdlwVJ09Sa — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) August 13, 2025

¿Cómo votar por Claudio Pizarro?

Los fanáticos que deseen respaldar al exdelantero nacional pueden hacerlo ingresando a la página oficial de EA Sports: https://hero-vote.easports.com/en-gb. En caso de ganar la votación, Claudio Pizarro se convertirá en el primer futbolista peruano en aparecer como carta héroe en la franquicia de EA Sports, un reconocimiento que ampliaría aún más su legado fuera de las canchas.

Las cartas de héroes, implementadas desde FIFA 22, se otorgan a jugadores retirados que marcaron una época en sus ligas o clubes. En el caso del exdelantero nacional, sus seis títulos de Bundesliga con el Bayern y su récord histórico como máximo goleador extranjero de la liga hasta 2019 lo convierten en un candidato de peso para ser inmortalizado en el videojuego.

EA Sports FC 26 llegará a múltiples plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. De esta manera, la presencia de Claudio Pizarro en el título tendría un alcance global, permitiendo que millones de usuarios recuerden y disfruten del talento del peruano.

¡La decisión es tuya!



Vota ahora por un nuevo Héroe del @FCBayern en EA SPORTS FC: https://t.co/C1VYWYllA1 pic.twitter.com/ydKDCL96TJ — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 2, 2025

La nominación de Claudio Pizarro en EA Sports FC 26 confirma que su legado trasciende el fútbol real para instalarse en el mundo digital. Su presencia entre las leyendas del Bayern es un reconocimiento al aporte que dejó en Europa. Ahora, la decisión final está en manos de los fanáticos, quienes podrán darle al 'Bombardero de los Andes' un lugar en la historia de los videojuegos.