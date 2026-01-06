¡Fiebre total por Bad Bunny! Serenazgo desaloja a fans que acampaban cerca del Estadio Nacional

La fiebre por Bad Bunny sigue causando revuelo en Lima. A solo diez días de los conciertos que el artista puertorriqueño ofrecerá el 16 y 17 de enero, personal del Serenazgo de la Municipalidad de Lima desalojó a decenas de fanáticos que habían instalado carpas en los alrededores del Estadio Nacional para asegurar un buen lugar.

Serenazgo retira a fans de Bad Bunny que acampaban para shows

A solo diez días de los esperados conciertos de Bad Bunny del 16 y 17 de enero, decenas de fanáticos decidieron acampar en los alrededores del Estadio Nacional para asegurar un buen lugar. Sin embargo, esta situación terminó con la intervención del Serenazgo de la Municipalidad de Lima, que retiró carpas, colchones y pertenencias por motivos de seguridad.

Desde la madrugada del 5 de enero, varios jóvenes se instalaron en la calle José Díaz, muy cerca del recinto deportivo. Algunos llegaron con bolsas de dormir, frazadas, colchones inflables e incluso sillas, con la intención de pasar varios días en el lugar. La emoción por ver al 'Conejo Malo' pudo más que el frío y la incomodidad.

Según las imágenes difundidas por "Latina Noticias", la fila improvisada creció rápidamente. Muchos aseguraron que decidieron acampar porque algunos sectores del Estadio Nacional no tienen asientos numerados y el ingreso es por orden de llegada. Para ellos, estar primero en la cola significaba estar más cerca del escenario.

"Se está pidiendo que todas aquellas personas que desde el 5 de enero empezaron a instalar sus carpas se retiren de las inmediaciones del estadio", informó un reportero durante la cobertura del desalojo.

La situación no tardó en generar comentarios en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que se acampe con tantos días de anticipación, mientras otros defendieron a los fans que solo buscan cumplir el sueño de ver de cerca a su artista favorito.

Denuncias y retiro por seguridad

Además del desorden, comenzaron a circular denuncias sobre una presunta venta de espacios en la fila. Varios usuarios señalaron que no todos los que acampaban eran fans, sino también personas que buscarían revender los lugares más adelante. Esto generó aún más polémica.

Ante este panorama, Serenazgo llegó a la zona y pidió el retiro inmediato de las carpas. Los agentes explicaron que la medida se tomó por seguridad y orden público, ya que la permanencia prolongada de personas en la vía pública puede generar riesgos y afectar el tránsito.

Desde la Municipalidad de Lima también se pronunciaron. Una vocera señaló a "Latina Noticias": "También son temas de seguridad", dejando claro que la intervención busca evitar incidentes y proteger tanto a los fans como a los vecinos del lugar.

Durante el operativo, varios jóvenes recogieron sus cosas con evidente molestia. Algunos dijeron que pensaban quedarse hasta el día del concierto, mientras que otros aseguraron que volverán más adelante, cuando se acerque la fecha del show.

Bad Bunny se presentará en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero, en dos conciertos que prometen estadio lleno y una noche inolvidable para miles de seguidores. Mientras tanto, la fiebre por el artista sigue creciendo.

En conclusión, Serenazgo intervino para retirar a los fanáticos que acampaban en los alrededores del Estadio Nacional, argumentando motivos de seguridad y orden público, a pocos días de los conciertos de Bad Bunny. La medida generó reacciones divididas en redes sociales, en medio de la gran expectativa por la llegada del artista a Lima.