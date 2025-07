Pamela López arremete contra Itamar tras confirmar que la invitaron al concierto de Bad Bunny: "Ridícula"

Desde que Pamela López y Christian Cueva se separaron, la influencer se la ha pasado en un conflicto con Lucho Barrunto y su esposa Itamar. Luego de que la pareja del cevichero sacó en caro que le pagó concierto de Bad Bunny, la 'KittyPam' salió a despotricar en su contra.

Luego de que Pamela López acusara a Lucho Barrunto y su esposa Itamar Menjivar, de tomar fotografías afuera de su casa y hacer un reglaje, la pareja no dudó en responderle diciendo que necesita ayuda psicológica. Además, Itamar también le sacó en cara que le pagó entradas al concierto de Bad Bunny en primera fila cuando eras cercanas y ahora, no podría ni entrar a 'Cochinola'.

Ante esto, la nueva influencer señaló que la pareja de Luchito estaría llamando la atención para ganar fama nuevamente. Además, señaló que antes de su boda no la conocía y no compartían nada juntas.

"Qué ridícula, la verdad, me parece tan patética porque me imagino que ya en su momento de fama terminó hace mucho. No lo conocía, unas semanas antes cuando se apareció en el día de mi matrimonio y hablaba 'hola, buenas tardes' porque así era su voz", expresó.

Después señala que sí aceptó ir al concierto de Bad Bunny de parte de Itamar Menjivar y que le avisaron el mismo día del show. Además, señala que cualquiera hubiera aceptado ir y que al parecer, la invitaron a ella porque la pareja de Barrunto no tenía amigas.

"Sucede que en el mismo día, le da su flamante esposo, le consigue las entradas y le comprar según la versión de ella. El mismo día me dice, porque creo que no tenía amigas o no tiene no lo sé, '¿Deseas ir?'. Por supuesto, claro, si te invitan a ti no irías a un concierto", agregó.