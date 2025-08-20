Magaly sobre el fin del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: "Al parecer no andaba todo bien"

La farándula peruana quedó sorprendida tras el comunicado publicado por Gustavo Salcedo, quien informó el fin de su matrimonio con Maju Mantilla después de más de una década juntos y con dos hijos en común. La noticia se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones, incluida la de la conductora Magaly Medina, quien no dudó en expresar su opinión durante su programa.

Magaly Medina opina de la separación de Gustavo y Maju

Durante la reciente emisión de su programa, 'Magaly Tv: La Firme', Medina comentó el comunicado de Salcedo y manifestó su sorpresa de que fuera él, y no Maju, quien hiciera pública la noticia. La conductora recordó además un episodio judicial anterior relacionado con la exposición mediática de la vida privada de la pareja.

"Ella no ha compartido nada sobre este tema en sus redes y es su pareja que aparentemente siempre dijo que no era público, cuando sacamos un informe sobre su entrenadora por cómo la recogía y la cercanía que tenían. Demandó ante la Asociación de Radio y Televisión a un juicio que no tuvimos defensa, pero ahora resulta que es él y no Maju el que hace esta declaración pública", indicó Medina.

La conductora también resaltó que el comunicado evidencia que la separación no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso prolongado en el que ambos resolvieron cuestiones de bienes y emociones.

"Parece una decisión no tomada ahorita porque habla de que han transcurrido varios meses en los que se han puesto de acuerdo, supongo de los bienes y tenencias, sobre todo esos detalles que se tienen en cuenta cuando uno se separa. No han tenido que ir a Poder Judicial e incluso dice 'todo tipo de emociones procesadas', eso es fuerte... al parecer la relación no andaba del todo bien", agregó.

Contenido del comunicado de Gustavo Salcedo

En su mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Salcedo informó que, de mutuo acuerdo, ponía fin a su matrimonio con Maju Mantilla. El también deportista olímpico explicó que la decisión llegó tras un proceso de varios meses en los que ambos buscaron manejar la situación con respeto y madurez.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

"Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión", agregó.

Comunicado de Gustavo Salcedo.

En conclusión, el anuncio de Gustavo Salcedo marca un punto de inflexión en la vida de Maju Mantilla, mientras la expareja busca mantener una relación cordial y enfocada en el bienestar de sus hijos. La reacción de Magaly Medina y la repercusión en medios y redes sociales reflejan el interés del público por esta separación.