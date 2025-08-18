Magaly indignada por fallo judicial que la obliga a pagar S/300 mil a Jefferson Farfán: "Una aberración"

Magaly Medina finalmente rompió el silencio, luego de que un fallo judicial la condenara a pagar una reparación civil de 300,000 soles a favor de Jefferson Farfán. La conductora de Magaly TV, La Firme aseguró que dicho monto de dinero es inaudito en un caso de presunta violación a la privacidad.

Magaly está indignada tras perder juicio contra Farfán

La periodista concedió una entrevista a un medio de comunicación y aseguró que se enteró de la decisión de la Corte Suprema a través de los medios, ya que hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación al respecto. Además, indicó que está a la espera de una comunicación por parte de su abogado.

Por otro lado, al conocer que en esta instancia ya no se puede apelar la decisión del juez, se mostró indignada y cuestionó el funcionamiento de la justicia en el Perú.

"Lo que sí me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!", declaró a Trome.

En esa misma línea, reiteró que las imágenes que presentó en su programa, y por las cuales Jefferson le inició un juicio, estaban al alcance de la vista de cualquier persona. También aseguró que el trabajo de sus paparazzi en ese entonces es el mismo que vienen haciendo desde hace muchos años.

Finalmente, se preguntó por los múltiples casos más graves que el Poder Judicial atiende y en los cuales no se habría fijado una reparación civil tan alta. Magaly calificó los 300,000 soles como una "aberración" y dejó abierta la posibilidad de volver a apelar.

"Bueno, el canal es el que paga, pero todavía creo que, si bien es cierto que esta es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir", concluyó.

El mensaje de Jefferson Farfán

Tras conocerse el fallo, Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje que generó gran repercusión entre sus seguidores. El exdelantero publicó:

"Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos", acompañado de emoticones de una cara sonriente, dinero y una escoba.

La publicación no pasó desapercibida, pues coincidió con el cierre definitivo de un proceso que se inició en 2019, cuando el programa de espectáculos de Medina difundió imágenes del interior de su departamento.

Es así que, Magaly Medina enfrenta un nuevo revés judicial y mantiene firme su postura contra el fallo. La periodista considera excesiva la reparación civil, mientras insiste en que seguirá evaluando alternativas legales para defender su trabajo periodístico y su derecho a la información.