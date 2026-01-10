Daniela Darcourt dedica cariñoso mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje en Alianza Lima: "Te amo"

El fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima no solo emocionó a los hinchas blanquiazules. Daniela Darcourt también se sumó a la celebración y le dedicó un mensaje lleno de cariño al futbolista, con quien mantiene una amistad de años.

Daniela Darcourt emocionada por Advíncula y su fichaje en Alianza

A través de sus historias de Instagram, Daniela Darcourt compartió una imagen alusiva a la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. La cantante acompañó la publicación con palabras que reflejan la cercanía entre ambos. El mensaje fue directo y emotivo.

"Bienvenido, mi blanquiazul. A romperla, mi rayo. Te amo", escribió la salsera, dejando claro su orgullo por este nuevo reto del lateral derecho.

Daniela Darcourt felicita a Luis Advíncula por su fichaje en Alianza Lima.

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima se convirtió en uno de los fichajes más comentados de la temporada 2026. El jugador firmó contrato hasta el 2027 y se suma a una lista de refuerzos que buscan fortalecer al equipo íntimo. Su regreso al fútbol peruano se da tras una etapa importante en Boca Juniors, club con el que consiguió títulos y vivió momentos destacados a nivel internacional.

Advíncula, natural de Chincha, inició su carrera en Alianza Atlético y debutó profesionalmente en Juan Aurich. Luego pasó por Sporting Cristal, donde se consolidó y ganó campeonatos. Más adelante, desarrolló una extensa carrera en el extranjero, con pasos por Alemania, Brasil, Portugal, Turquía, Argentina, México y España, antes de llegar al cuadro xeneize.

Una amistad que va más allá del fútbol

Daniela Darcourt y Luis Advíncula mantienen una relación cercana desde hace más de una década. La cantante ha contado en distintas oportunidades que su vínculo con el futbolista es tan fuerte que se consideran familia. En una entrevista en "Café con la Chevez", Daniela habló con sinceridad sobre ese lazo especial.

"Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él: a su familia, a sus hijos; son mis sobrinos", comentó, dejando ver el cariño que siente por el jugador.

Además, recordó el lado protector de Advíncula con ella. La artista destacó la confianza y el cuidado mutuo que existe en su amistad.

"Como decía mi hermano Luis Advíncula: 'Solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar'", señaló,

En conclusión, Daniela Darcourt no solo celebró el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima, sino que reafirmó una amistad que se ha mantenido firme a lo largo de los años. Mientras el futbolista se prepara para vestir la camiseta blanquiazul y asumir este nuevo desafío, el apoyo desde la música y la farándula no le falta. La llegada del 'Rayo' promete dar que hablar dentro y fuera de la cancha.