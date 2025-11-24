Daniela Darcourt rompe su silencio tras vídeo junto a Waldir Felipa: "Lo que pase, queda entre él y yo"

La difusión de un reciente video avivó los rumores de una posible reconciliación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa. Las imágenes mostraron al coreógrafo acompañando a la salsera en una presentación, lo que muchos interpretaron como un acercamiento. Ante los comentarios, la cantante decidió aclarar la situación.

Daniela aclara su relación con Waldir Felipa

En una reciente entrevista para 'América Hoy', Daniela Darcourt respondió directamente a las preguntas sobre el video y sobre la frase "volvimos", que varios usuarios interpretaron como una confirmación. Durante la conversación, una periodista del magazine le mostró la publicación que circulaba en redes y le preguntó si su situación sentimental habría cambiado.

"Tenemos unas imágenes que Waldir ha compartido, ¿no? Donde están los dos en el escenario y él cita 'volvimos'", mencionó la reportera.

Ante esto, Daniela decidió explicar el origen de la frase es de una trabajadora de su equipo y negó que el mensaje proviniera de Felipa.

"Esta historia la subió una compañera de nosotros en el trabajo. Nosotros volvemos al escenario. Yo después de dos meses casi que he estado en el extranjero haciendo mis cosas, he vuelto aquí a los escenarios de Perú y nada, como bien lo dijimos, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando juntos, así que vayan acostumbrándose".

La comunicadora buscó descartar cualquier interpretación errónea y le preguntó directamente si habían retomado su relación. Con serenidad, Darcourt subrayó que su vida personal no necesita ser explicada en cada oportunidad.

"Ya yo lo dije y no lo quiero volver a repetir, ustedes saben que yo lo quiero muchísimo. Lo que pasa entre Waldir y yo queda entre Waldir y yo. Nosotros nos queremos un montón", señaló la artista, dejando claro que la cercanía entre ambos responde principalmente a su vínculo profesional y afectivo, mas no necesariamente a una reconciliación amorosa.

@rkt696 Daniela sobre nuevo video junto a Waldir Felipa ♬ sonido original - rkt696

El video que desató las especulaciones

El material que reavivó los rumores muestra a Waldir realizando una coreografía junto a otro bailarín mientras Daniela Darcourt canta sobre el escenario. La cercanía entre ambos llamó la atención, ya que muchos seguidores creían que su vínculo profesional estaba en pausa tras su separación.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el mensaje que acompañó la publicación: "Volvimos", junto a un emoji enamorado. Algunos lo tomaron como una confirmación indirecta de reconciliación, mientras otros consideraron que se trataba simplemente de un comentario relacionado a su vínculo profesional.

La frase llevó a cientos de seguidores a preguntarse si la pareja habría dado un paso atrás en su separación o si Felipa solo quiso aclarar que continúa trabajando con la salsera.

En conclusión, Daniela Darcourt decidió cortar las especulaciones y aseguró que la frase viral no reflejaba una reconciliación. La cantante reafirmó el cariño que mantiene por Waldir Felipa, pero dejó claro que cualquier aspecto íntimo queda entre ambos.