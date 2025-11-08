Productor Percy Céspedez arremete contra Leslie Shaw: "No me gusta su producto, es vulgar y grotesco"

Dese hace tiempo, Leslie Shaw viene respondiendo con todo contra sus detractores afirmando que solo sentirían de envidia a su trabajo. Ante esto, el reconocido productor peruano, Percy Céspedez, decidió dar su opinión sobre el trabajo de la artista de cumbia.

Percy contra la 'improvisación' de Leslie Shaw

Por medio de una entrevista con el diario 'El Trome', Percy Céspedez habló sobre el paso de Leslie Shaw como productor y directora de sus videoclips. Como se recuerda, Céspedez es un reconocido director y productor audiovisual peruano que ha revolucionado la industria del videoclip en el Perú.

Es así como Percy arremetió contra la 'Barbie de la Cumbia' por la forma en que viene expresándose de varios artistas, burlándose del trabajo de otros. De esta manera, señala que sin duda hay una diferencia entre sus trabajos a base de experiencia.

"Usando sus palabras, hay niveles. Ella llora por la herida, me han rogado años para que trabaje con ella y no he querido. No me gusta su producto, es vulgar y grotesco. Me parece insultante, desatinado e insolente su comentario", expresó.

Así mismo, Céspedez señala a Leslie Shaw como una persona que estaría improvisando en el mundo audiovisual y que no tendría la autoridad de expresarse de su carrera profesional, ya que cuenta años de experiencia en su rubro.

"No se le puede tomar interés a una improvisada en el mundo audiovisual, no tiene autoridad moral para hablar de mí y de mi carrera", acotó.

Carrera del productor peruano

Más de 40 de los más de 300 videoclips que ha producido han tenido presencia en cadenas de música internacionales, incluyendo MTV, HTV, Ritmos Son y Telehit. Su trabajo ha sido reconocido con premios MTV y una nominación al Latin Grammy, además de contar con varios galardones internacionales.

Ha trabajado con una amplia gama de artistas nacionales importantes, incluyendo a reconocidos cantantes como Gianmarco, Pedro Suárez Vértiz, Grupo 5, y Daniela Darcourt. La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) le rindió un homenaje por sus 25 años de trayectoria y contribuciones a la industria musical.

En conclusión, Percy Céspedez cuenta con una trayectoria profesional impecable donde ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo. Por ello, desaprueba el trabajo que viene realizando Leslie Shaw tildándolo de 'improvisado' y 'vulgar', señalando que por más que le han pedido trabajar con la artista de cumbia, no ha querido hacerlo porque no le agradaría.