Magaly arremete contra Pamela Franco y Pamela López por 'mecha': "Me da vergüenza ajena"

En los últimos días, Pamela Franco y Pamela López han estado mandándose varios mensajes subidos de tono. Es así cuando Magaly Medina escucha a ambas, las tilda de mujeres vulgares y afirma que en el fondo serían muy parecidas.

Magaly contra Pamela López y Pamela Franco

Todo el conflicto inició cuando Pamela López realizó un gesto de desagrado sacando la lengua a la imagen de Christian Cueva. Después de eso, Pamela Franco afirmó que nadie 'vomitaría encima de lo que ha comido' y la ex de Cueva le responde de la misma manera, que lo hizo siendo la oficial.

Todo este 'dime y diretes', Magaly quedó sorprendida señalando que les causa mucha vergüenza ajena escucharlas con tanta vulgaridad de parte de las dos figuras de la farándula. Después, hace una comparación a su pelea.

"Estas Pamelas siguen en su charco. Lo peor que uno puede hacer cuando alguien le habla desde el fango, es bajar del fango y revolcarse en el y contestar. Eso no se hace ¿Para qué? Este nivel de estas dos ¿Qué le vamos a enseñar?", exclamó.

¿Son parecidas?

Luego, la 'urraca' señaló en su programa de televisión que ambas mujeres tendrían mucho más parecido de lo que parece realmente. Ya que tendrías las mismas tipos de respuestas cuando están enojadas, haciendo sentir vergüenza ajena por ellas al escucharlas.

"Se puso de igual a igual con la Franco, en el fondo que las dos son bien parecidas ¿no? porque le salió toda la rabia, la otra le contestó desde el charco y ella bajó al charco, decidió contestarlo. Feo, creo que cualquier mujer que escucha una cuestión así, me da vergüenza ajena escuchar este lio de mujeres", expresó la conductora de televisión.

Sin duda, este lío entre la ex y la actual pareja de Christian Cueva ha causado todo un revuelo en las redes sociales. Desde que Pamela López ya no puede hablar del pelotero 'Aladino' de ninguna forma, ha decidido mandar toda su 'artillería' a Pamela Franco llamándola 'clandestina'. Ante eso, la cantante de cumbia no se queda callada y le responde con todo.

De esta manera, los 'dimes y diretes' entre Pamela López y Pamela Franco no tiene cuando acabar. Al parecer, ambas figuras del espectáculo continuarán atacándose mutuamente, pero Magaly Medina afirma que ninguna de las dos mostrarían fineza para hablar y más las tilda de vulgares por sus respuestas al estilo de futbolistas peruanos.