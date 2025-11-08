RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Las tilda de vulgares!

Magaly arremete contra Pamela Franco y Pamela López por 'mecha': "Me da vergüenza ajena"

Tras escuchar los 'dimes y diretes' de Pamela Franco con Pamela López, Magaly no dudó en tildarlas de vulgares y sentir vergüenza ajena por su comportamiento.

Magaly arremete contra Pamela Franco y Pamela López por 'mecha'
Magaly arremete contra Pamela Franco y Pamela López por 'mecha' (Composición Karibeña)
08/11/2025

En los últimos días, Pamela Franco y Pamela López han estado mandándose varios mensajes subidos de tono. Es así cuando Magaly Medina escucha a ambas, las tilda de mujeres vulgares y afirma que en el fondo serían muy parecidas. 

Magaly contra Pamela López y Pamela Franco

Todo el conflicto inició cuando Pamela López realizó un gesto de desagrado sacando la lengua a la imagen de Christian Cueva. Después de eso, Pamela Franco afirmó que nadie 'vomitaría encima de lo que ha comido' y la ex de Cueva le responde de la misma manera, que lo hizo siendo la oficial.

Todo este 'dime y diretes', Magaly quedó sorprendida señalando que les causa mucha vergüenza ajena escucharlas con tanta vulgaridad de parte de las dos figuras de la farándula. Después, hace una comparación a su pelea. 

"Estas Pamelas siguen en su charco. Lo peor que uno puede hacer cuando alguien le habla desde el fango, es bajar del fango y revolcarse en el y contestar. Eso no se hace ¿Para qué? Este nivel de estas dos ¿Qué le vamos a enseñar?", exclamó. 

@riclatorrez 7.11/20: #MagalyMedina cree que #PamelaLopez y #PamelaFranco son muy parecidas en el fondo. . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos #farandulalorcha #destacados #christiancueva ♬ sonido original - Ric La Torre

Roberto Guizasola y la 'Gordibuena' fueron captados en un mismo lugar ¿Casualidad o planeado?
Lee también

Roberto Guizasola y la 'Gordibuena' fueron captados en un mismo lugar ¿Casualidad o planeado?

¿Son parecidas?

Luego, la 'urraca' señaló en su programa de televisión que ambas mujeres tendrían mucho más parecido de lo que parece realmente. Ya que tendrías las mismas tipos de respuestas cuando están enojadas, haciendo sentir vergüenza ajena por ellas al escucharlas. 

"Se puso de igual a igual con la Franco, en el fondo que las dos son bien parecidas ¿no? porque le salió toda la rabia, la otra le contestó desde el charco y ella bajó al charco, decidió contestarlo. Feo, creo que cualquier mujer que escucha una cuestión así, me da vergüenza ajena escuchar este lio de mujeres", expresó la conductora de televisión. 

Sin duda, este lío entre la ex y la actual pareja de Christian Cueva ha causado todo un revuelo en las redes sociales. Desde que Pamela López ya no puede hablar del pelotero 'Aladino' de ninguna forma, ha decidido mandar toda su 'artillería' a Pamela Franco llamándola 'clandestina'. Ante eso, la cantante de cumbia no se queda callada y le responde con todo. 

Pamela Franco afirma que probablemente no se case: "Quiero que me amen, sino ¿Para qué?"
Lee también

Pamela Franco afirma que probablemente no se case: "Quiero que me amen, sino ¿Para qué?"

De esta manera, los 'dimes y diretes' entre Pamela López y Pamela Franco no tiene cuando acabar. Al parecer, ambas figuras del espectáculo continuarán atacándose mutuamente, pero Magaly Medina afirma que ninguna de las dos mostrarían fineza para hablar y más las tilda de vulgares por sus respuestas al estilo de futbolistas peruanos. 

Temas relacionados Magaly Medina Pamela Franco Pamela Lopez vergüenza vulgares

Siga leyendo

Lo Más leído

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva: ¿Habló de él?

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

La 'Uchulú' sorprende al someterse a nueva cirugía estética y muestra el resultado: "Quiero una cara más femenina"

últimas noticias
Karibeña