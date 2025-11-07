Pamela Franco afirma que probablemente no se case: "Quiero que me amen, sino ¿Para qué?"

Ya ha pasado un año desde que Pamela Franco y Christian Cueva hicieron público su relación amorosa ante los medios. Ahora, la pareja viene pasando aparentemente por buenos momentos, pero la cantante de cumbia sorprendió al revelar que no se casaría nunca.

Pamela Franco no se casaría

A través de una transmisión en vivo por TikTok, Pamela Franco conversó con sus seguidores respondiendo algunas de sus preguntas de la más manera más sincera mientras iba en un auto. Es así como la cantante de cumbia respondió ante la consulta si alguna vez se ha casado, pero revela que probablemente nunca lo haga.

"No me he casado con nadie y a este paso, ni me casaré creo, pero no importa hay que ser felices y que viva el amor. Yo quiero que me amen, sino me aman ¿Para qué me caso?", expresó la artista.

Responde a sus detractores

La joven cantante viene recibiendo ataques de Pamela López y de algunos seguidores por su relación amorosa con Christian Cueva. Durante su transmisión en vivo señaló que aquellos que vienen lanzando su veneno, se preocupen por ellos, ya que por su parte solo enviaría buena vibras.

"Para la gente que viene acá a botar su veneno, me imagino que esas personas no pueden pasar ni siquiera la saliva, yo le mando mucha buena vibra, les mando un beso, lo mejor para ustedes", respondió en su 'live'.

Después, la artista señaló que ella viene afrontando su vida desde hace mucho tiempo y sabe por dónde ha pasado, pero sobre todo a donde quiere llegar. Eso sería una razón para no temerle a nadie y no responder a quienes le desean mal en su carrera musical o en otras facetas de su vida.

"Yo no bloqueo a nadie hermano, tu tienes que enfrentar tu vida y yo hace tiempo decidí enfrentarlo. No me voy a ocultar de nada porque yo sé cómo y por qué pista he caminado, así que tranquilo nada más. Sé donde estoy parada y a dónde quiero ir", acotó la intérprete de la cumbia peruana con mucha sinceridad.

De esta manera, Pamela Franco señala que no tiene problemas con aquellos que le desean el mal. Aunque reveló que por cómo va su vida, es probable que nunca llegue a casarse porque quiere una persona que lo ame realmente y que por el momento, solo viene disfrutando del día y del amor.