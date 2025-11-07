¿Señal para Yahaira? Pamela López confiesa por qué se alejó de Luis Fernando Rodríguez: "Se volvió tóxico"

Pamela López vuelve a ser noticia tras hablar sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo', quien fue visto con Yahaira Plasencia. La exesposa de Christian Cueva confirmó por primera vez que sí tuvo un vínculo sentimental con él después de su separación con el exfutbolista y sorprendió al revelar los motivos por cual se alejó.

Pamela López confirma su relación con 'El Diablo' Rodríguez

En una entrevista para el programa "Amor y Fuego", Pamela López reconoció que tuvo una relación sentimental con Luis Fernando Rodríguez, aunque aclaró que fue breve y terminó por decisión propia. La trujillana explicó que, al inicio, el empresario se mostró muy atento, pero con el tiempo empezó a notar actitudes que la hicieron replantear el vínculo.

"En principio se portó superbonito, supercaballero, fue muchas cosas lindas. Yo fui quien decidió dar un paso al costado, porque había cosas que no encajaban", relató.

La influencer confesó que la relación comenzó poco después de su divorcio con Christian Cueva, un momento en el que aún intentaba recomponerse emocionalmente. Según contó, su decisión de terminar el romance se debió a que percibió comportamientos controladores y tóxicos que la hicieron sentir incómoda.

"Había cosas que, de verdad, me causaban cierto miedo, cierto temor. Yo venía ya con temas legales y preferí dar un paso al costado. No quería involucrarme en algo que, a la larga, me pudiera traer problemas", explicó con firmeza.

Además, Pamela López añadió que su experiencia pasada con Cueva le dejó lecciones que ahora la hacen priorizar su bienestar emocional:

"Cuando sales de una relación tóxica, meterte a otra relación tóxica, donde te solucionan la vida, pero no te das cuenta de que te involucras en una relación extremadamente tóxica. Es ahí donde tú replanteas", señaló.

Pamela López asegura que Luis Fernando Rodríguez era celoso

Durante la conversación, la reportera de Willax le consultó directamente si Luis Fernando Rodríguez había sido celoso, a lo que Pamela no dudó en responder. Admitió que ese fue uno de los principales motivos que la llevó a terminar la relación.

"Sí, sí era celoso. Siempre me hizo escenas de celos; ya los celos no eran bonitos, eran en un grado que no eran tolerables", reveló con sinceridad.

La trujillana también destacó que, pese a su breve relación, logró identificar las señales de un comportamiento posesivo antes de que la situación se agravara.

"Yo decidí detenerme a tiempo porque no quería repetir lo mismo que ya había vivido. Esta vez decidí priorizar mi tranquilidad", sostuvo.

Con estas revelaciones, Pamela López cerró una etapa que mantuvo en silencio y dejó claro que no regresará a vínculos que afecten su estabilidad. Mientras Luis Fernando Rodríguez vuelve a ser noticia por su cercanía con Yahaira Plasencia, la trujillana prioriza su paz emocional.