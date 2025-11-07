RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Anelhí Arias arremete contra Pamela López tras veto para hablar de Cueva: "Se le acabó la plata fácil"

Anelhí Arias volvió a lanzar fuertes declaraciones contra Pamela López, luego de que se conociera que la madre de los hijos de 'Aladino' tiene prohibido mencionarlo públicamente.

Anelhí Arias vuelve a lanzar duras críticas contra Pamela López y la manda a estudiar.
Anelhí Arias vuelve a lanzar duras críticas contra Pamela López y la manda a estudiar. (Composición: La Karibeña)
07/11/2025

La polémica entre Anelhí Arias Barahona y Pamela López volvió a encenderse tras las declaraciones de Christian Cueva, quien pidió públicamente a su aún esposa que deje de mencionarlo en los medios. Desde Estados Unidos, la exmodelo no dudó en enviarle un mensaje directo a la madre de los hijos de 'Aladino'.

Anelhí arremete contra Pamela López desde Estados Unidos

Durante una entrevista con el programa "Todo se filtra", Anelhí Arias se refirió nuevamente a Pamela López y su actual presencia en eventos públicos. La exanimadora aseguró que la popular trujillana debe "reinventarse" y prepararse profesionalmente si desea continuar en el mundo del espectáculo.

"Ella es una persona mediática, no una artista. Lo que la hizo conocida fue lo de su esposo, que le fue infiel, pero ya se le acabó la plata fácil hablando de él", expresó con dureza.

Asimismo, cuestionó las recientes apariciones de Pamela como animadora de eventos musicales, asegurando que no tiene la preparación necesaria para ejercer ese rol.

"He visto que anda animando conciertos, pero eso no es nada fácil. Yo fui animadora y, aun así, seguía estudiando oratoria y cursos de comunicación. Ella también debería hacerlo si quiere dedicarse a eso. Tiene que estudiar oratoria y, con el tiempo, podría animar bien", recomendó.

Christian Cueva habría incumplido no hablar de Pamela López y enfrentaría denuncia, según abogado
Lee también

Christian Cueva habría incumplido no hablar de Pamela López y enfrentaría denuncia, según abogado

La exmodelo también se refirió a Paul Michael, actual pareja de Pamela López, dejando entrever que él no podría ayudarla profesionalmente.

"Tendrá que tocar puertas con discotecas y empresarios, pero no lo va a hacer. Él está más para que lo apoyen, no para que la ayude", comentó con ironía.

Anelhí Arias se burla de Pamela López tras restricción para hablar de Christian Cueva: "Ahora toca sudarla"
Lee también

Anelhí Arias se burla de Pamela López tras restricción para hablar de Christian Cueva: "Ahora toca sudarla"

Críticas a su desempeño como actriz

Durante la misma entrevista, Anelhí Arias también se refirió a las apariciones de Pamela López en videoclips musicales de artistas como Marisol y Orquesta Candela, donde la trujillana ha intentado mostrar su faceta como actriz. Sin embargo, la ex modelo fue tajante al evaluar su desempeño.

"Su actuación fue mala, mal, mal. Yo estuve diez años haciendo clases de teatro, aprendí a la fuerza y me preparé. Ella también debería hacerlo si quiere seguir apareciendo en videos o hasta en TikTok. Para eso hay que estudiar baile, expresión y actuación", afirmó.

Arias insistió en que el esfuerzo y la preparación son claves para mantenerse en el medio, y aseguró que López no puede depender únicamente de la fama que consiguió por su relación con Christian Cueva.

Las declaraciones de Anelhí Arias han vuelto a encender la polémica en torno a Pamela López, quien en las últimas semanas ha buscado reinventarse en el medio artístico. Mientras la esposa de Christian Cueva continúa explorando nuevas oportunidades profesionales, la exmodelo insiste en que la popularidad no basta y que la preparación es esencial.

Temas relacionados Anelhi Arias Barahona Chrisitan Cueva Espectáculos Pamela Lopez Todo se filtra

Siga leyendo

Lo Más leído

Mánager de Son del Duke sobre la salida de varios cantantes: "De la noche a la mañana ya hay orquesta"

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva: ¿Habló de él?

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

últimas noticias
Karibeña