Anelhí Arias arremete contra Pamela López tras veto para hablar de Cueva: "Se le acabó la plata fácil"

La polémica entre Anelhí Arias Barahona y Pamela López volvió a encenderse tras las declaraciones de Christian Cueva, quien pidió públicamente a su aún esposa que deje de mencionarlo en los medios. Desde Estados Unidos, la exmodelo no dudó en enviarle un mensaje directo a la madre de los hijos de 'Aladino'.

Anelhí arremete contra Pamela López desde Estados Unidos

Durante una entrevista con el programa "Todo se filtra", Anelhí Arias se refirió nuevamente a Pamela López y su actual presencia en eventos públicos. La exanimadora aseguró que la popular trujillana debe "reinventarse" y prepararse profesionalmente si desea continuar en el mundo del espectáculo.

"Ella es una persona mediática, no una artista. Lo que la hizo conocida fue lo de su esposo, que le fue infiel, pero ya se le acabó la plata fácil hablando de él", expresó con dureza.

Asimismo, cuestionó las recientes apariciones de Pamela como animadora de eventos musicales, asegurando que no tiene la preparación necesaria para ejercer ese rol.

"He visto que anda animando conciertos, pero eso no es nada fácil. Yo fui animadora y, aun así, seguía estudiando oratoria y cursos de comunicación. Ella también debería hacerlo si quiere dedicarse a eso. Tiene que estudiar oratoria y, con el tiempo, podría animar bien", recomendó.

La exmodelo también se refirió a Paul Michael, actual pareja de Pamela López, dejando entrever que él no podría ayudarla profesionalmente.

"Tendrá que tocar puertas con discotecas y empresarios, pero no lo va a hacer. Él está más para que lo apoyen, no para que la ayude", comentó con ironía.

Críticas a su desempeño como actriz

Durante la misma entrevista, Anelhí Arias también se refirió a las apariciones de Pamela López en videoclips musicales de artistas como Marisol y Orquesta Candela, donde la trujillana ha intentado mostrar su faceta como actriz. Sin embargo, la ex modelo fue tajante al evaluar su desempeño.

"Su actuación fue mala, mal, mal. Yo estuve diez años haciendo clases de teatro, aprendí a la fuerza y me preparé. Ella también debería hacerlo si quiere seguir apareciendo en videos o hasta en TikTok. Para eso hay que estudiar baile, expresión y actuación", afirmó.

Arias insistió en que el esfuerzo y la preparación son claves para mantenerse en el medio, y aseguró que López no puede depender únicamente de la fama que consiguió por su relación con Christian Cueva.

Las declaraciones de Anelhí Arias han vuelto a encender la polémica en torno a Pamela López, quien en las últimas semanas ha buscado reinventarse en el medio artístico. Mientras la esposa de Christian Cueva continúa explorando nuevas oportunidades profesionales, la exmodelo insiste en que la popularidad no basta y que la preparación es esencial.