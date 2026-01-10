Santiago Suárez reaparece con su ex Raysa Ortiz tras lanzar su emprendimiento de marcianos: "¿Vamos?"

Santiago Suárez volvió a sorprender a sus seguidores al reaparecer en redes sociales junto a su expareja, la actriz Raysa Ortiz. El actor, alejado de la televisión, atraviesa una nueva etapa impulsando su emprendimiento de venta de marcianos, mientras su vida personal vuelve a generar comentarios y reacciones.

Santiago Suárez se reencuentra con su ex Raysa Ortiz

Santiago Suárez compartió un video en TikTok donde aparece junto a su ex Raysa Ortiz en un ambiente relajado y con mucha complicidad. En el clip, el actor aprovecha para promocionar su negocio "Marcianos El Guapo", mientras comparte un momento divertido con su expareja, demostrando que entre ambos aún existe confianza y buena onda.

En el video, Santiago invita a Raysa de manera directa: "¿Vamos por unos marcianos?", a lo que ella, sorprendida, responde: "¿Qué? ¿Marcianos?". Entre risas, el actor aclara: "Sí, marcianos 'El Guapo'", nombre de su emprendimiento, y luego se anima a bailar el trend "Paleta" que terminó sacándole carcajadas a ambos: "El Guapo Paleta", se lee en el video.

La escena fue suficiente para que los seguidores reaccionen de inmediato. Muchos destacaron la naturalidad del momento y el apoyo que Raysa estaría mostrando hacia Santiago en esta etapa complicada.

Comentarios como "se nota que aún hay cariño" o "qué bonito gesto de apoyo" inundaron la publicación.

Este reencuentro se da en un contexto sensible para el actor. Tras alejarse de la televisión por una denuncia judicial que aún sigue su curso, Santiago decidió reinventarse y salir adelante trabajando junto a su madre en la venta de marcianos. Lejos de esconderse, ha aparecido en mercados, calles y programas de televisión promocionando su producto con total orgullo.

El respaldo familiar y su nueva etapa

Más allá del video con su expareja, uno de los momentos más emotivos de esta nueva etapa fue el apoyo público de su madre, quien no pudo contener las lágrimas al ver el esfuerzo de su hijo. Durante una entrevista, la madre de Santiago destacó el valor del trabajo honesto y el esfuerzo constante del actor.

"Cualquier trabajo digno merece respeto", expresó con emoción, dejando en claro que la familia se mantiene unida pese a las dificultades.

Sobre su situación legal, Santiago ha preferido enfocarse en su presente y en sacar adelante su negocio. El actor ha señalado que confía en que todo se aclarará.

"Confío en que pronto se esclarezca todo", comentó, dejando ver que mantiene la esperanza mientras continúa trabajando.

El emprendimiento "Marcianos El Guapo" ha sido bien recibido por el público, que no solo valora el producto, sino también la actitud del actor frente a la adversidad. Para muchos, su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y de no rendirse ante los golpes de la vida.

En conclusión, el reencuentro entre Santiago Suárez y Raysa Ortiz no solo generó revuelo en redes, sino que también mostró un lado más humano del actor, en plena etapa de reinvención. Mientras el proceso legal sigue su curso, Santiago apuesta por el trabajo con su emprendimiento de marcianos, el apoyo familiar y nuevos comienzos, demostrando que siempre es posible volver a empezar.