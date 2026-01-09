Magaly Solier se sincera sobre su salud en medio de su regreso al cine: "Estoy en un momento complicado"

Magaly Solier vuelve a aparecer en la escena pública luego de un tiempo alejada de los reflectores. La actriz ayacuchana regresa al cine con la película "Killapa Wawan" (La hija de la luna), pero también aprovecha este momento para hablar con sinceridad sobre su estado de salud y el proceso personal que atraviesa.

Magaly Solier sobre su salud en medio de su regreso al cine

En una entrevista reciente, la reconocida actriz peruana Magaly Solier contó que su regreso al cine, con la película "Killapa Wawan" (La hija de la luna), llega en una etapa sensible de su vida. Lejos de mostrarse fuerte todo el tiempo, reconoció que atraviesa un proceso complicado y que sigue tratamientos médicos.

"Ahorita estoy en un momento un poco complicado. Todavía tengo que seguir unos tratamientos, que no son psiquiátrico", dijo con total franqueza al Diario El Comercio, dejando ver un lado humano que pocas veces se conoce.

Durante el tiempo que estuvo fuera del ojo público, la actriz enfrentó problemas personales y situaciones difíciles que la llevaron a priorizar su salud y tranquilidad. Hoy, su retorno no busca escándalos, sino reconexión con lo que ama: el arte y sus raíces.

"He tenido caídas, como ya salió en los medios. Yo no leo periódicos, pero las noticias corren de boca en boca. Estoy en eso", agregó.

También contó que padece bradicardia, una condición que afecta el ritmo de su corazón, por lo que vive día a día con más cuidado. Magaly aseguró que ahora prefiere una vida más tranquila, lejos del ruido mediático, aunque no descarta seguir creando desde otros espacios, como la música o la escritura.

"Me defiendo con la respiración que tengo y con las emociones que recibo o siento", señaló la reconocida actriz.

Su regreso a la pantalla grande

"Killapa Wawan", dirigida por César Galindo, es una película grabada íntegramente en quechua y rodada en Huanta, tierra natal de Magaly. En la cinta, interpreta a Agucha, una madre andina que lucha por proteger a su hija dentro del exigente mundo de la danza de tijeras.

Para la actriz, este proyecto solo tenía sentido si se hacía en su tierra. La grabación fue exigente por los cambios de clima y el esfuerzo físico que demandó el rodaje, pero Magaly se mostró satisfecha con el resultado. Además, el papel significó un reto emocional fuerte.

"Para aceptar la propuesta, pedí que se grabara en mi tierra. Si no, adiós pajarillo", contó. "El mayor reto fue la cuestión psicológica. Es un personaje durísimo, desgastante y agotador", confesó. A eso se sumó el aprendizaje de la danza de tijeras, que requiere resistencia y técnica. "Al principio me costaba sostener las tijeras, pero con práctica todo se pudo", explicó.

Un momento especial del rodaje fue compartir escenas con su madre, quien interpreta a una chamana. Esa experiencia la marcó tanto a nivel profesional como personal.

"Al verla actuando me daba mucha fuerza y me recordaba cómo me educó: con principios y valentía", recordó emocionada.

En conclusión, el regreso de Magaly Solier con "Killapa Wawan", que se estrenará el 29 de enero de 2026, no solo marca su vuelta al cine, sino también una etapa de mayor honestidad y reflexión. La actriz demuestra que se puede volver sin esconder las heridas, poniendo la salud primero y reconectando con las raíces que siempre la han sostenido.