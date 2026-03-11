Masiel Málaga sobre críticas de Janet Barboza por incidente en su show: "Le estoy dando un respeto que no merece"

La cantante Masiel Málaga generó polémica durante una presentación en Los Olivos, cuando algunos asistentes lanzaron objetos por el retraso del show. El incidente recibió críticas en medios como América Hoy, y la artista respondió públicamente a los cuestionamientos.

Masiel Málaga responde a críticas tras incidente

Durante una transmisión en vivo realizada a través de TikTok, Masiel Málaga se refirió a la controversia generada luego del incidente en Los Olivos. En sus declaraciones, la cantante explicó que el retraso del espectáculo no dependía de ella y que su presentación no estaba programada para la hora que se difundió en algunos medios.

La intérprete también expresó su molestia por la reacción de algunos asistentes, quienes habrían arrojado objetos mientras esperaban el inicio del show.

"Nunca les voy a mentir como es posible que me tiren botellas, hielos, nosotros no estábamos programados a las 11 de la noche. La gente habla por que tiene boca todas las opiniones de las viejitas digo de las señoras me tienen sin cuidado", comentó durante la transmisión.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus declaraciones fueron las indirectas dirigidas a una conductora de televisión que había criticado su comportamiento en los últimos días. Aunque no mencionó directamente el nombre de Janet Barboza, muchos interpretaron que sus palabras estaban dirigidas hacia la presentadora.

"Tampoco me puedo mortificar por que una persona se quiere ensañar conmigo y quiere hacer lo que le da la gana si eso la hace sentir mejor y le da un tiempo de vida que no creo que haya mucho. Si yo se sumo vitalidad a una persona que esta viejita me siento bien por que estoy aportando al adulto mayor", expresó la salsera.

En esa misma línea, Masiel Málaga afirmó que, pese a las críticas, ha optado por mantener cierta consideración hacia la conductora.

"Le estoy dando un respeto a una persona que no lo merece solo por que no quiero llevar en mi mente que le de un paro cardiaco o algo", agregó.

Janet Barboza responde con fuertes declaraciones

Las palabras de Masiel Málaga no pasaron desapercibidas y generaron una inmediata reacción de Janet Barboza. La conductora decidió responder durante la emisión de América Hoy, donde criticó con dureza a la intérprete y cuestionó su permanencia en el mundo del espectáculo.

Barboza sostuvo que figuras como Málaga no logran consolidarse en la industria artística y señaló que ella mantiene más energía a pesar de las críticas relacionadas con su edad.

"No queda de otra de hablar de personajillos como este van a pasar sin pena ni gloria. Una mujer sin mayor recursos, no me gusta hablar del físico pero sin duda tengo mucho más energía y aliento que tú Masiel. No sé a quién entierran primero pero definitivamente creo que a la que van a enterrar en el mundo artístico va ser a ti", manifestó la conductora.

En conclusión, el cruce de declaraciones entre Masiel Málaga y Janet Barboza muestra cómo un incidente en el escenario se trasladó a la esfera mediática, generando un enfrentamiento público que sigue dando de qué hablar en medios y redes.