Masiel Málaga y Daniela Darcourt cantan juntas "Cuando se ama" y redes reaccionan: "No comparen, disfruten"

La salsera Masiel Málaga continúa ganando popularidad tras el éxito de su interpretación del tema Cuando se ama. La canción se volvió viral en redes sociales y generó comparaciones con la versión que años atrás realizó Daniela Darcourt en la orquesta Son Tentación. Lejos de alimentar rivalidades, ambas artistas coincidieron recientemente sobre un mismo escenario.

Masiel Málaga y Daniela Darcourt comparten escenario

El esperado momento ocurrió durante la celebración por el 17 aniversario de la agrupación Zaperoko, una de las orquestas más representativas de la salsa chalaca. Días antes del evento, la organización había confirmado la participación de Masiel Málaga como una de las artistas invitadas a la celebración.

Durante el espectáculo, la cantante apareció en el escenario y, para sorpresa del público, se unió con Daniela Darcourt para interpretar juntas el tema "Cuando Se Ama". La presentación encendió el ambiente en el recinto, donde los asistentes corearon la canción y acompañaron a ambas artistas con entusiasmo.

El momento no tardó en difundirse en redes sociales, donde varios videos captaron la actuación de las salseras. Los usuarios destacaron el talento de ambas intérpretes y valoraron el gesto de compartir el escenario pese a las comparaciones que habían surgido en internet.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes que celebraban la colaboración artística. Algunos usuarios escribieron frases como: "No comparen, disfruten tremendo talentos", "Daniela consolidada y Masiel camino a consolidación", "Ambas tienen su estilo, buen dúo" y "Amo ese espíritu de Daniela de compartir con las salseras".

Aunque algunos comentarios resaltaron la trayectoria de Daniela Darcourt por encima de la joven intérprete, la mayoría de reacciones destacaron la energía que ambas transmitieron durante la presentación y celebraron la unión de dos voces representativas del género.

Masiel Málaga cuenta cómo empezó su relación con el "Churrito"

Durante su participación en el programa humorístico El Reventonazo de la Chola, Masiel Málaga fue consultada sobre el origen de su relación con Hernán Hinostroza. La cantante reveló que trabajó en un local de eventos que pertenecía al exfutbolista, lo que permitió que ambos se conocieran y desarrollaran una amistad cercana.

"Nosotros nos conocemos hace unos años somos amigos. somos patazas. El tiene un local y nos ha contratado desde que yo no tenía una orquesta completa y el con su marca nos daba la oportunidad. Siempre ha sido un tipazo conmigo", comentó la salsera durante la entrevista.

Más adelante, la artista también respondió a la pregunta sobre si en algún momento sospechó que el exjugador sentía algo más que amistad por ella. Málaga aseguró que durante mucho tiempo se consideraron solo amigos y que la relación sentimental surgió de manera natural con el paso del tiempo.

"Siempre nos vimos como amigos siempre nos llevamos muy bien y hasta el momento seguimos siendo amigos también", explicó.

El reciente encuentro entre Masiel Málaga y Daniela Darcourt en el escenario mostró cómo la música puede unir a artistas que a veces son comparados por el público. Mientras la joven salsera continúa consolidando su carrera con temas virales, también mantiene una relación estable con Hernán "Churrito" Hinostroza, con quien su historia comenzó como una sólida amistad.