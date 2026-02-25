Marisel Linares cierra sus redes tras polémico video junto a Adrián Villar horas después del atropello

La periodista Marisel Linares vuelve a estar en el ojo público luego de cerrar todas sus redes sociales tras difundirse un video donde aparece junto a su hijastro Adrián Villar, señalado como presunto responsable del atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. La decisión generó aún más comentarios y críticas en redes.

Marisel Linares cierra sus cuentas tras video con Adrián Villar

Según se conoció, las cuentas oficiales de Marisel Linares en Instagram y Facebook dejaron de estar disponibles luego de que el video se hiciera viral. En dichas imágenes se le ve reunida con su hijastro Adrián Villar horas después del atropello a la deportista Lizeth Marzano, lo que provocó una fuerte ola de críticas en el público y en medios de espectáculos.

El tema ha causado gran impacto porque las imágenes salieron a la luz pocos días después del accidente. Desde entonces, la figura de la conductora ha sido duramente cuestionada, sobre todo por su reacción y su silencio en medio de la polémica que sigue creciendo.

La periodista figuraba en redes como @marisel.linares.3 en Instagram y también tenía su página en Facebook como Marisel Linares-Página Oficial (@mariselperiodista), pero ambas desaparecieron tras los cuestionamientos. Muchos usuarios interpretaron esta decisión como una forma de evitar los comentarios negativos que venían aumentando día a día.

Marisel Linares cierra su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla)

Además, el cierre de sus plataformas digitales ocurrió poco después de que Linares emitiera un comunicado. En ese mensaje, señaló que el vehículo involucrado en el accidente ya no estaba en su poder, aunque no mencionó directamente al presunto responsable del hecho.

Familia de Lizeth Marzano pide justicia

Por otro lado, el caso sigue causando dolor en la familia de la deportista fallecida. El hermano de Lizeth Marzano se pronunció públicamente y anunció que iniciará acciones legales contra la periodista por un presunto encubrimiento relacionado con el caso. Durante una entrevista en "Magaly TV La Firme", el familiar expresó el difícil momento que atraviesan desde la tragedia.

"Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre", declaró, dejando ver el profundo dolor que vive su familia tras la pérdida.

Asimismo, cuestionó duramente la actitud de la comunicadora tras lo ocurrido. Puso en duda su coherencia entre lo que dice públicamente y lo que habría hecho en ese momento crítico.

"¿Por qué una comunicadora, que en sus programas sale a gatillar a otras personas, no tuvo la suficiente cantidad de valores para poder auxiliar a mi hermana?", señaló con indignación.

Cabe recordar que Linares fue citada por las autoridades en su condición de propietaria del vehículo involucrado en el accidente. Sin embargo, no asistió a la citación, situación que podría traerle consecuencias dentro del proceso de investigación que continúa en curso.

En conclusión, el cierre de las redes sociales de Marisel Linares no ha calmado la polémica, sino que ha generado más preguntas en la opinión pública. Mientras las investigaciones siguen y la familia de Lizeth Marzano exige justicia, el caso se mantiene como uno de los más comentados en la farándula y la actualidad nacional.