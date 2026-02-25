Magaly critica a Marisel Linares por video con Adrián Villar tras atropello: "Sabía lo que había pasado"

La conductora Magaly Medina se pronunció con dureza luego de que su programa difundiera imágenes donde se ve a la periodista Marisel Linares junto a Adrián Villar, horas después del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. El tema generó fuerte impacto en la televisión y en redes sociales.

Magaly critica a Masiel tras video junto a Adrián Villar

La controversia comenzó tras la emisión de un reportaje en el que se muestran imágenes captadas por cámaras de seguridad en un parque de la avenida Jorge Basadre. En el material se observa a Marisel Linares caminando por el lugar, mientras Adrián Villar permanece en la zona con actitud calmada y su padre, Rubén Villar, aparece hablando por teléfono.

La conductora de espectáculos reaccionó en vivo al ver las imágenes y cuestionó el comportamiento del entorno del joven investigado. Según el informe, este encuentro se habría dado aproximadamente cuatro horas después del accidente ocurrido en la avenida Camino Real. En ese contexto, Magaly no dudó en expresar su postura sobre lo que significaba la presencia de la periodista en ese lugar tras el suceso.

"La periodista Marisel Linares sabía desde un primer momento que el hijo de su esposo había (acaba con la vida de) una persona, que la había dejado sin darle el auxilio humano que cualquier persona da a quien necesita ayuda", señaló la conductora durante su programa "Magaly TV La Firme".

La conductora también hizo énfasis en que, desde su punto de vista, la reacción posterior al atropello debía ser distinta, sobre todo considerando la gravedad del caso. Sus declaraciones generaron comentarios divididos entre los televidentes y usuarios en redes.

"Sabes lo que se viene a continuación y no hacer nada al respecto es una desidia, una negligencia, sobre todo, que habla de tu calidad de ser humano", agregó, reforzando su crítica sobre la actitud que, según ella, se habría mostrado tras el hecho.

Asimismo, Magaly resaltó que en las imágenes difundidas no solo aparecía la familia cercana del joven. También estaban otras personas de su entorno, lo que incrementó el debate mediático.

"Se reunieron en un parque, no solo ellos, sino también con la familia de la enamorada, la influencer Franchesca Montenegro, que tiene marcas que confían en ella y una fama que cuidar, protegiendo a una persona y ella lo sabía", comentó la 'Urraca' en su espacio televisivo.

Las imágenes mostradas evidencian a Marisel Linares visiblemente preocupada, caminando de un lado a otro y tomándose la cabeza, mientras Adrián Villar permanece en el mismo lugar. Este detalle fue uno de los aspectos más comentados tras la difusión del reportaje.

Magaly Medina señala que Marisel Linares parece sumisa

Magaly Medina analizó las imágenes en las que aparece Marisel Linares junto a su esposo y su hijastro, implicado en la muerte de Lizeth Marzano, y cuestionó la actitud que mostró durante ese momento. La conductora consideró que la periodista se veía callada y angustiada, mientras se desarrollaban las coordinaciones tras el atropello que ahora genera polémica pública.

"El marido solo quiere defender a su hijo, no le interesa un pepino la carrera de ella. Y ella ahí, sumisa, más preocupada que el chico que acababa de (acabar con la vida de) una joven", expresó la 'Urraca' al comentar las imágenes difundidas en su programa.

Finalmente, Medina lamentó que Marisel Linares no haya enfrentado la situación ni marcado distancia frente al presunto encubrimiento, señalando que esa actitud habría terminado afectando su imagen y trayectoria profesional en medio de la controversia.

En conclusión, en medio de la investigación por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano, las declaraciones de Magaly Medina han puesto el foco en el accionar del entorno de Adrián Villar tras el accidente. Las imágenes difundidas de la periodista Marisel Linares continúan generando debate público, mientras el caso sigue su curso.