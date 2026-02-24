Hermano de Lizeth Marzano advierte a familiares de Adrián Villar: "La vida de mi hermana no tiene precio"

El pasado 20 de marzo, la campeona nacional Lizeth Marzano fue atropellada por Adrián Villar, quien se dio a la fuga del lugar. El chofer sería el hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares, y ahora el hermano de la víctima reveló que el entorno del joven de 21 años trató de conciliar con ellos.

Entorno de Adrián Villar trató de comunicarse con hermano de Lizeth

En una entrevista en el programa de Magaly Medina, Gino Marzano se hizo presente por primera vez en un programa a nivel nacional para relatar lo que su familia viene pasando tras el fallecimiento de su hermana Lizeth, una deportista campeona nacional que falleció hace unos días producto de un atropello de parte de Adrián Villar.

Tras conversar sobre cómo van las investigaciones, el hermano de la recordada deportista señaló que hubo personas cercanas al chofer que intentaron comunicarse con él y con su familia. Revelando así que aquellas personas querían conciliar con ellos tras el trágico accidente.

"Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo, con amigos y con un pariente para conciliar, para tratar de conciliar, porque para pedirme disculpas yo no se las voy a aceptar", expresó el joven en la entrevista.

Entonces, la conductora le pregunta si le ofrecieron dieron por la situación legal que se está realizando y Gino decidió hablar enérgicamente aclarando que nada se comparará jamás a la vida de su hermana en término económico.

"¿Conciliar qué? ¿Qué te den un dinero por tu hermana?", le preguntó, y él respondió: "Se los adelanto, la vida de mi hermana no tiene precio. No intenten comunicarse con ninguno de mi familia porque no hay un termino monetario asociado a la vida de mi hermana".

Hermano de Lizeth Marzano

Así mismo, el hermano de la campeona nacional afirma que buscará justicia por la pérdida de su hermana y el gran dolor que ha dejado en su familia. Así mismo, señaló que espera el actuar dela justicia.

"No voy a parar hasta ver a los responsables en la cárcel. Es mi compromiso con ella, con mis padres y con mis hijos", expresó.

De esta manera, el hermano de Lizeth Marzano afirma que personas cercanas a Adrián Villar, quien atropelló a la deportista, trataron de comunicarse para conciliar con ellos. Ante esto, Gino aclaró que la vida de su hermana no tiene precio y advierte que hará todo lo posible para que se haga justicia.