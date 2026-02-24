RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Alejandro Sanz es consultado por saliditas con la peruana Stephanie Cayo: Así reaccionó

Un programa de TV se comunicó con Alejandro Sanz tras su llegada a Lima y le consultó sobre los rumores de las 'saliditas' que tiene con la modelo Stephanie Cayo.

Alejandro Sanz es consultado por saliditas con la peruana Stephanie Cayo
Alejandro Sanz es consultado por saliditas con la peruana Stephanie Cayo (Composición Karibeña)
24/02/2026

El artista Alejandro Sanz está por realizar sus dos conciertos en Perú como parte de su tour por Latinoamérica. Tras terminar con su pareja Candela Marqués, el cantante acaba de ser vinculado con Stephanie Cayo tras ser vistos juntos en conciertos y agarrados de la mano.

¿Cómo reaccionó Alejandro Sanz?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca del artista Alejandro Sanz tras su llegada a Lima mientras acudía al restaurante Maido. Es así como el reportero le consulta sobre su 'amistad' con la modelo Stephanie Cayo tras ser visto juntos en los últimos conciertos.

Es así como el intérprete de "Pisando fuerte" mientras firmaba autógrafos y se tomaba fotos con sus seguidores, al escuchar la pregunta del reportero se pone nervioso y solo atina a sonreír, pero sin responder directamente. La reacción del artista fue una clara respuesta para los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

"Se pone coqueteo, sonrió y se fue. Como estas en casa te vamos a preguntas ¿Quién te está haciendo el tour gastronómico? ¿Dónde se habrán conocido (con Stephanie Cayo)? Él estaba con Candela hace nada, aunque tampoco ha dicho que se va a casar con Stephanie, estamos especulando", dice Rodrigo, y Gigi agrega: "Se ruboriza, 'lo que se ve no se pregunta', debió decir" 

Pamela López llena de elogios a Paul Michael por su cumpleaños: "Eres un ser maravilloso"
Lee también

Pamela López llena de elogios a Paul Michael por su cumpleaños: "Eres un ser maravilloso"

Feliz de estar en Perú

Por medio de sus redes, Alejandro Sanz también compartió un sentido mensaje tras su llegada al Perú. Como cada vez que llega, el artista siempre es recibido con mucho cariño por miles de fanáticos y por ello, se siente muy querido.

"Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí", dijo en su red social de X.

Como se conoce, Alejandro Sanz está actualmente soltero tras terminar su relación con Candela Marques a finales de 2025. Así mismo, Stephanie Cayo también dio por terminada su relación amorosa con el mexicano Sebastián Zurita hace unos meses igualmente, esto fue confirmado por su hermana en este 2025 y que estaría nuevamente sin compromiso alguno. 

Masiel Málaga sube a 'Churrito' Hinostroza al escenario y arma show: "¿Eres un lobo domesticado?"
Lee también

Masiel Málaga sube a 'Churrito' Hinostroza al escenario y arma show: "¿Eres un lobo domesticado?"

De esta manera, ahora ambos artistas están siendo relacionados de manera sentimental luego de ser captados juntos en los últimos conciertos de Alejandro Sanz desde finales de enero. Aunque el compositor español no ha confirmado aún nada sobre la modelo Stephanie Cayo, tampoco lo negó y solo atinó a sonreír de manera tímida. 

Temas relacionados Alejandro Sanz reacción saliditas Stephanie Cayo

Siga leyendo

Lo Más leído

Exchica reality de "Esto es Guerra" anuncia que espera una bebé tras complicaciones: "Fuerte como mami"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Reconocido actor aparece como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

últimas noticias
Karibeña