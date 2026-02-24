Pamela López llena de elogios a Paul Michael por su cumpleaños: "Eres un ser maravilloso"

Pamela López y Paul Michael han cumplido un año de conocerse, como lo relató la influencer en el pasado se vieron por primera vez en el cumpleaños del cantante. Ahora, ambos se encuentran juntos celebrando el cumpleaños del joven donde la ex de Christian Cueva le dedicó un mensaje.

Le dedica tierno mensaje a Paul Michael

A través de sus redes, Pamela López compartió fotografías y videos de cómo empezaron a celebrar el cumpleaños de Paul Michael desde la noche del 23 de febrero. Ahora, la influencer le dedicó un mensaje donde lo llena de elogios y que ha traído mucha energía y buena vibra a su vida. Además, de que la ama junto a sus cuatro hijos.

"Feliz cumpleaños mi amor bonito, deseo que todo lo lindo que existe en este mundo caiga sobre ti. Eres un ser maravilloso con un corazón de oro que llegó a mi vida justo a tiempo a complementarla con amor, respeto, alegría, apoyo, sostén y fortaleza. Eres un ser de luz que desborda energía y buena vibra, además de todo ama mi combito completo y eso me llena de mucha felicidad", expresó.

En otro momento, la ex de Christian Cueva afirma estar agradecida con el joven cantante por siempre sacarle una sonrisa todos los días, amarla e incentivarla a avanzar. Termina su mensaje deseándole lo mejor para que cumpla sus metas y que celebrarán con todo.

"Gracias por existir, gracias por sacarme una sonrisa todos los días de mi vida, por decirme lo hermosa que soy aún estando despeinada y sin maquillaje. Por incentivarme a atreverme más. Dios bendiga tu vida y se encargue de cumplir cada anhelo de tu corazón mi amor lindo. Te amo hasta la casita de Dios. Hoy vamos a celebrar todo", dijo.

Historias de Pamela López

Pamela López con el cantante

La relación de la pareja no ha sido oficializada ante los medios y según revelan ellos, tampoco frente a sus menores hijos a pesar de estar juntos por casi un año. Actualmente, la pareja y la familia de ambos se encuentran celebrando de manera privada el cumpleaños con el cantante.

De esta manera, Pamela López sigue firme en su relación con Paul Michael donde afirma que la apoya de manera emocional y que la hace muy feliz. Ahora, se encuentran celebrando el cumpleaños del joven cantante que está cumpliendo 28 años y hoy estaría realizando una fiesta para celebrarlo con el apoyo de los canjes de la trujillana.