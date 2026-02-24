Laura Spoya reaparece en 'La Manada' tras grave accidente y se quiebra: "He estado al borde de la muerte"

Laura Spoya reapareció dos semanas después del grave accidente de tránsito que casi le cuesta la movilidad. Sus compañeros de La Manada, Mario Irivarren y Gerardo Pe, la visitaron en su vivienda para acompañarla en esta etapa. El reencuentro fue emotivo y evidenció el delicado estado en el que aún se encuentra la modelo.

Un reencuentro marcado por las lágrimas

Cuando tocaron la puerta y Laura abrió, no pudo contener el llanto. Visiblemente conmovida, abrazó a sus amigos y expresó cuánto los había extrañado.

"Me siento feliz de verlos, los he extrañado", dijo mientras intentaba secarse las lágrimas.

Durante la visita, mostró el llamado 'Lauramóvil', una unidad especial que le permitirá trasladarse mientras avanza su rehabilitación. Sin embargo, confesó que aún no logra adaptarse.

"Me explicaron cómo funciona pero estaba muy dopada, no sé cómo se usa, todavía no he salido de mi casa", comentó.

La conductora también dejó ver la plancha de metal que lleva en el tórax, estructura que estabiliza su cuerpo tras la operación. Además, utiliza una faja ortopédica que la obliga a mantener la espalda recta. Explicó que ha perdido cinco kilos producto del proceso y del impacto físico.

"He bajado cinco kilos. Tanto que me quejaba de haber engordado, ya no me volveré a quejar", acotó con un intento de humor.

El dolor continúa siendo una constante en su día a día. Laura explicó que depende de sedantes para soportarlo y que no puede permanecer mucho tiempo de pie ni sentarse sin apoyo. También reveló que enfrenta secuelas emocionales tras el accidente.

"Esta vez he estado al borde de la muerte y eso sí lo tengo muy claro y todavía no puedo dormir bien porque tengo estrés post traumático. No podía dormir porque estaba psicoseada", relató. Actualmente sigue terapia psicológica para sobrellevar el trauma.

Laura Spoya da detalles de su recuperación

En otro momento de la conversación, la exreina de belleza mostró los parches que utiliza para aliviar el dolor en la espalda y detalló el tratamiento médico que sigue.

"Tengo que tomar bastantes cosas... es una vértebra que se rompió en pedacitos, se pulverizó, el dolor de una vértebra y encima de seis clavos y una vara de titanio metida en mi cuerpo debe doler bastante", explicó.

Sus palabras evidencian la magnitud de la lesión: una vértebra fracturada en múltiples fragmentos que obligó a los médicos a colocarle seis clavos y una vara de titanio para estabilizar la zona afectada. Cuando el dolor se intensifica, debe recurrir incluso a inyecciones.

El momento más conmovedor llegó al hablar de sus hijos. Laura se quebró al imaginar lo que pudo haber ocurrido. "Lo que más me pesa es pensar que mis hijitos se hubieran podido quedar solos, es algo que me pesa un montón todos los días. Sin hacerme la víctima ni nada", expresó entre lágrimas.

Pese a todo, no atraviesa este proceso sola. Presentó a su asistente del hogar, quien la ayuda con las tareas diarias, y a Tefi, su apoyo emocional. "Ella se dedica a echarse conmigo en mi cama a hacer absolutamente nada", comentó, resaltando la importancia de la compañía en estos días difíciles.

Laura Spoya enfrenta una recuperación lenta y exigente tras un accidente que la llevó al límite. Entre cirugías, dolor físico y terapia psicológica, reconstruye su rutina paso a paso. El cariño de sus amigos y el amor por sus hijos se han convertido en su mayor impulso para salir adelante y retomar su vida.