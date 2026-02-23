Leslie Shaw anima a Maju Mantilla a salir con alguien nuevo: "Puede estar con el hombre que quiera"

En las últimas semanas, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvieron nuevamente en noticia después de que fueron vistos juntos donde la exreina de belleza señala que el amor sigue presente y no descarta una reconciliación. Ante esto, Leslie Shaw comentó sobre lo sucedido y aconsejó a la modelo que debería conseguir una nueva pareja en su vida.

Leslie Shaw sobre Maju Mantilla

Durante la visita de Leslie Shaw al programa de 'Amor y Fuego' para promocionar su nuevo tema 'Choque y Fuga Remix' con Papillón, también opinó sobre las recientes noticias de la farándula como de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

Como se conoce, la pareja se separó dando el fin de su matrimonio debido a una presunta infidelidad entre la exreina de belleza y su productor de programa de TV. Ahora, ambos fueron vistos juntos como parte de su reconciliación para retomar su relación. La cantante Leslie Shaw comentó sobre lo sucedido tras ser captados juntos.

"Ella es espectacular, puede estar con el hombre que quiera. Yo pienso que se debe conseguir otro novio ¿no? él también es regio, alto, deportista. Tal vez los dos ya se divirtieron, ya se aburrieron de divertirse tanto, quieren regresar", expresó.

Sobre Laura Spoya

En otro momento, comentó sobre el accidente que involucró a Laura Spoya con su auto, donde aparentemente habría estado en ebriedad al momento que manejaba. Ante esto, la cantante fue muy sincera.

"Yo tengo mi seguridad que él maneja, pero a mí me encantan los carros y cuando puedo manejar, manejo, pero no estoy cansada pues, tomo mi agua, mi cafecito, además yo no soy de andar cansada por la vida aunque parezca otra cosa", expresó.

Así mismo, Leslie Shaw señaló que ella está tranquila y aquella época de movimiento o vida loca, ya habría pasado. Además, aconsejó a la modelo y conductora de programa digital que se tranquilice al momento de seguir con su vida.

"Yo estoy súper tranquila, ya mis épocas coneras pasaron hace muchos años (ya le pasó una vez que se dio vueltas de campana) ¿Así? que miedo, estará viviendo la vida loca, ojalá ya se le pase", agregó.

De esta manera, Leslie Shaw se mantiene informada sobre lo sucedido en la farándula peruana. Entre ello, opinó que Maju Mantilla es una mujer espectacular que podría estar con cualquier hombre que quiera, pero le aconseja tener una nueva pareja y no con Gustavo Salcedo, su ex y padre de sus hijos.