Monserrat Seminario sobre anuncio de divorcio con Melcochita: "Me duele porque es el padre de mis hijas"

La relación entre Monserrat Seminario y el comediante Melcochita, vuelve a los titulares tras el anuncio del humorista de poner fin a su matrimonio después de más de 17 años. La decisión sorprendió a sus seguidores, pero Monserrat no tardó en pronunciarse, respondiendo con firmeza y cuestionando las razones detrás del divorcio.

Monserrat encara a Melcochita por el divorcio

En declaraciones recientes, Monserrat aseguró que la separación no responde a una decisión autónoma del comediante, sino a presiones de su entorno. Según su versión, terceras personas habrían influido directamente en la postura del artista.

"Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como hombre porque se deja manipular por unos 'manganzones' que nunca se preocupan por él.", comentó hace unos días.

La aún esposa del humorista dejó claro que el quiebre no solo afecta la relación de pareja, sino también la dinámica familiar. Uno de los puntos que más le preocupa es el bienestar de sus tres hijas menores. En declaraciones para el programa América Hoy, cuestionó lo que considera un trato desigual hacia una de ellas.

"Dejármela de lado discriminarla el la firmó haciendo responsable de lo que pasó y la dejó de lado prácticamente no le quiere pagar sus estudios ni nada de nada", manifestó visiblemente mortificada.

Seminario también reveló que durante los 17 años de relación soportó situaciones difíciles, incluidas presuntas infidelidades. Aseguró que, pese a todo, decidió mantenerse al lado del comediante por el bienestar de la familia.

"He visto muchas cosas de el pero yo me como todo eso.. El se cree chibolo pero yo le he dicho tu no estas para eso", declaró, dejando entrever conflictos que habrían marcado la convivencia.

Monserrat grita su soltería en redes

Tras el anuncio de divorcio y en medio de lo que calificó como "humillaciones", Monserrat decidió cambiar de actitud. Recordó, por ejemplo, el mensaje de disculpas que envió el pasado 14 de febrero, gesto que ahora considera parte de una etapa que quiere dejar atrás.

Durante una transmisión en TikTok, sorprendió al declarar públicamente que está lista para dar vuelta a la página. Con un tono firme, lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó.

"Ahora voy a cantar 'Soy soltera' como Tilsa", dijo en referencia a Tilsa Lozano. Luego añadió otra frase que generó comentarios: "Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan como dijo Shaira".

Con esas palabras, dejó claro que busca enfocarse en sí misma y en sus hijas, marcando distancia definitiva de la relación que mantuvo por casi dos décadas con el popular comediante.

El divorcio entre Monserrat Seminario y Melcochita no solo cierra 17 años de matrimonio, sino que abre un capítulo lleno de declaraciones cruzadas y tensiones familiares. Mientras el humorista confirmó su separación, Monserrat cuestiona las razones y exige responsabilidades en favor de sus hijas.