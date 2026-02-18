Monserrat Seminario le pide perdón a Melcochita tras conflicto de dinero: "Cometí un error tan grande"

La relación entre Monserrat Seminario y el comediante Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', vuelve al centro de la polémica por tensiones con sus hijas mayores por presuntos desacuerdos económicos. En medio del distanciamiento por la estadía del humorista en Estados Unidos, se conoció que Monserrat le envió un mensaje para pedirle disculpas.

Monserrat le pidió disculpas a Melcochita

En la reciente edición del programa América Hoy, se difundió el mensaje que Monserrat Seminario le habría enviado a Melcochita por el Día de San Valentín. El texto deja entrever arrepentimiento por el conflicto que atraviesan y reconoce posibles errores vinculados al manejo del dinero.

"Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando si he cometido mi error quiero que me disculpes de corazón si cometí mi error tan grande por el dinero disculpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín".

El contenido del mensaje sorprendió a los conductores del programa, quienes no tardaron en comunicarse con el propio comediante para conocer su postura. Aunque evitó profundizar en el tema, Melcochita aseguró que se pronunciará cuando regrese al Perú.

"Ese tema voy a verlo cuando llegue a Lima. cuando llegue ya explico todo eso en una conferencia. Estoy tranquilo por que me voy para Las Vegas tegngo que trabajar para mandarle a mis hijas", declaró.

Con estas palabras, el artista dejó claro que prioriza sus compromisos laborales en Estados Unidos y que, por ahora, prefiere mantener la calma frente a la controversia.

Hijas de Melcochita exponen ropa del comediante en mal estado

Mientras el mensaje de disculpas salía a la luz, las hijas mayores del cómico, Susan y Yessenia Villanueva, difundieron un video que añadió más tensión al conflicto familiar. En las imágenes, ambas revisan el equipaje que, según indican, Monserrat preparó para el viaje del artista.

En el registro audiovisual se observa cómo extraen una a una las prendas de la maleta. Las hijas muestran ropa que, aparentemente, presenta manchas, huecos y señales de desgaste. También exhiben zapatos guardados en bolsas y camisas blancas percudidas.

"Así dicen que lo cuidan bien", cuestionaron Susan y Yessenia Villanueva.

Durante el video, las hijas del sonero sugieren que lo más adecuado sería desechar las prendas antiguas y comprar ropa nueva para su padre, quien permanecerá varios meses fuera del país.

"Yo creo que mejor botamos todo hermana. Va a estar tres meses y solo le han mandado esto. Esto también está sucio, hay que lavarlo. Miren para que ustedes no digan que 'ay, estamos exagerando' que por aquí que por allá", señalaron.

Las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el cuidado del artista y la exposición pública de un conflicto que involucra asuntos familiares y económicos.

La relación entre Monserrat Seminario y Pablo Villanueva atraviesa un momento tenso entre cuestionamientos económicos, disculpas y acusaciones públicas. Mientras el comediante promete aclarar todo a su regreso al Perú, sus hijas mantienen su preocupación por su bienestar, en un caso que sigue generando debate en la farándula.