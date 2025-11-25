Suheyn Cipriani encara a Jossmery Toledo en programa de streaming: "Al menos él estaba soltero"

Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo protagonizaron un tenso momento durante un programa de streaming. Ambas se lanzaron dardos sobre su pasado mediático y mostraron una rivalidad entre ellas, hasta ahora no muy conocida.

Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo se dicen de todo

En una reciente transmisión en vivo en el programa de streaming "Stream y Sazón", Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo terminaron sacando "sus trapitos" delante de miles de usuarios. Ambas figuras protagonizaron un cruce tan fuerte que rápidamente se volvió viral, dejando claro que existiría una rivalidad entre ellas.

El ambiente empezó tenso desde el primer minuto. Jossmery lanzó la primera puñalada verbal y soltó: "Más fuerte que no te escucho. Pareces un mosquito que está acá". Suheyn no se quedó atrás y le respondió directo: "Es que no me caes bien, pues, no me caes bien".

La conversación se volvió cada vez más incómoda. Cipriani acusó a Jossmery de "hacer show" y aseguró que, si tanto reniega de los escándalos, no debería aparecer en programas contando su vida privada. Incluso señaló que Toledo solo busca cámaras.

La expolicía le regresó el golpe cuestionando su autenticidad: "Yo la abracé con intención, pero como ella hace show en su programa... Finge relación con Jovia", dijo. Suheyn lanzó una indirecta cargada de historia: "Al menos él estaba soltero", soltó, en clara referencia al escándalo de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes. Jossmery reaccionó al instante: "Ninguno de los dos han estado solteros".

Agregó con firmeza que ella no actúa tener una relación con alguien en redes, porque se guía por su verdaderos sentimientos. Las dos continuaron sacándose cara a cara los episodios más polémicos de sus vidas amorosas. Suheyn reclamó que Jossmery siempre está metida en televisión.

"Yo me enamoro de verdad. Yo no puedo fingir... Esas relaciones de fantasía a mí no me gustan. Tú lo has tenido con Jovia, creo", dijo Jossmery. Suheyn acotó: "Pero a ti te gustan los escándalos, entonces. Porque yo te he visto bastantes veces en TV". Toledo mencionó: "No, eso dijo ella: 'No quiero show'. Entonces, si no querías show, ¿para qué te sientas en 'El Valor de la Verdad'?".

Sobre Gerald Oropeza

La discusión también alcanzó al streamer Gerald Oropeza. Jossmery comentó que Suheyn había hecho batallas con él, pero Cipriani se defendió.

"Ella encima hace batalla con Gerald Oropeza", resaltó la expolicía. "Tú también haces batallas con Gerald Oropesa... Pero conmigo se portó como un caballero. A mí no me metió la ducha que me moje, ni que muestre el cul. A mí me hizo preguntas", sentenció la ex reina de belleza.

En un momento, Jossmery quiso parar la pelea. Ambas se abrazaron. Sin embargo, Cipriani volvió a encender la chispa.

"No voy a pelear con Suheyn", expresó Jossmery. Pero Suheyn dijo: "Yo sí me pelearía contigo". La expolicía lanzó una frase: "¿Cuánto hay?", insinuando que una pelea tendría precio. El Zein intervino: "Ya sé que te gusta la plata". Jossmery respondió casi confirmando: "Obviamente no nos vamos a reventar por las puras". Pero Suheyn cerró: "Yo me reviento gratis, no necesito que me paguen".

En conclusión, el enfrentamiento entre Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo dejó más preguntas que respuestas y mostró que la tensión entre ambas existe. Al parecer, estas dos figuras del espectáculo no tienen miedo de decirse las cosas en la cara.