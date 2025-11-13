¿Coqueteo? Jossmery Toledo sobre Gerald Oropeza: "Somos la pareja del momento, exreo y expolicía"

¡No se esconden! Jossmery Toledo y Gerald Oropeza siguen generando revuelo en TikTok con sus transmisiones en vivo llenas de bromas, miradas cómplices y comentarios que muchos han interpretado como coqueteo. Ambos ya se han vuelto tendencia por la química que muestran frente a miles de seguidores conectados todas las noches.

¿Jossmery Toledo y Gerald Oropeza están en coqueteos?

Jossmery Toledo sorprende cada vez más en TikTok al aparecer en transmisiones junto a Gerald Oropeza, donde ambos se muestran relajados, bromeando y dejando ver una química que no pasa desapercibida. Sus en vivos, llenos de risas y comentarios pícaros, han captado la atención de miles de usuarios que ya especulan si entre ellos hay solo amistad o algo más.

En su última transmisión, la conversación subió de tono cuando empezaron a coordinar una salida juntos. Gerald, muy seguro, lanzó la propuesta sin rodeos. El comentario causó sorpresa en sus seguidores.

"Ahí nos encontramos en un buen box. Toneamos, pero hasta el día siguiente", dijo entre risas, dejando claro que la intención era pasar una noche larga.

Jossmery, sonriente y sin incomodarse, respondió con una frase que explotó en redes sociales. Su respuesta bastó para despertar rumores de que entre ambos "pasa algo más".

"Está bien, me parece bien. Vamos a ver qué sale, la gente tiene que pedirnos. Somos la pareja del momento, exreo y expolicía", expresó la influencer, haciendo referencia a los pasados de ambos.

Los usuarios no tardaron en llenar la transmisión con comentarios, memes y teorías sobre si este "dueto" es pura amistad, estrategia o el inicio de un romance que nadie vio venir. Durante el en vivo, Jossmery aprovechó para preguntarle por qué le suspendieron la cuenta a Gerald, quien fue conocido años atrás como el "Tony Montana Peruano".

Gerald explicó que todo se debió a reportes masivos. "Es que la gente reporta, pero ya hemos mandado para recuperarla, pero la gente es así, ahí vamos a ver quiénes reportan. Abro otra cuenta y normal, yo entro más a divertirme", comentó sin molestarse.

La exchica PNP también dejó una frase que hizo levantar cejas entre los espectadores. Ella habría mostrado su lado más coqueto.

"Yo entré para enseñarles mi rutina de entrenamiento. Para enseñarte tendría que bajar al gimnasio", expresó Jossmery.

No es la primera vez que se vuelven virales

Este no es su primer momento juntos en TikTok. Días atrás, Gerald sorprendió a todos con una propuesta bastante peculiar durante otra transmisión.

"Sería bonito hacer un clic. Tú te vistes de policía y yo de reo de Challapalca", dijo entre carcajadas, generando opiniones divididas.

La idea fue comentada por miles de usuarios que no podían creer que lo dijera tan abiertamente. Sin embargo, Jossmery se lo tomó con humor, y desde entonces fueron tema de farándula.

¿Qué está pasando entre ellos?

Aunque ninguno ha confirmado que exista algún tipo de relación más allá de las bromas, la química es evidente. Cada aparición juntos suma miles de vistas y se viraliza rápidamente. Los fans aseguran que "algo hay", mientras otros creen que solo se trata de contenido para entretener y sumar seguidores.

En conclusión, lo cierto es que, ya sea amistad o coqueteo, Jossmery Toledo y Gerald Oropeza han encontrado la fórmula perfecta para mantenerse en el ojo público. Ahora, todos esperan si realmente se verán en la discoteca o si todo quedará en palabras.