Jossmery Toledo revela que desea convertirse en madre próximamente: "Quiero una niña sí o sí"

Jossmery Toledo sorprendió a sus seguidores al revelar que está lista para convertirse en madre. La exintegrante de la Policía Nacional compartió este deseo durante una transmisión en vivo, en la que dejó claro que su mayor anhelo es tener una hija mujer, sin importar que actualmente esté soltera.

Jossmery está en busca de la cigüeña

Durante la transmisión, la expolicía se encontraba mostrando el proceso de un nuevo tatuaje que decidió realizarse en el brazo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la obra artística en su piel, sino la confesión personal sobre su deseo de iniciar una nueva etapa como madre.

"Quiero una hija, estoy manifestando que voy a tener una niña, sí o sí quiero que sea mujer", dijo la expolicía.

Toledo explicó que el tatuaje tiene un significado especial, ya que buscaba cubrir una cicatriz que le quedó tras un accidente de tránsito cuando formaba parte del Escuadrón Fénix. Con ello, también quiso dejar en claro que no se trataba de un recuerdo de alguna relación sentimental pasada.

La expolicía comentó que, a pesar de haber intentado borrar la cicatriz con múltiples sesiones de láser, esta no desapareció del todo. Por esa razón optó por cubrirla con una figura representativa. "Me hice diez mil láser y no se borra, el doctor me dijo que no se iba a borrar, por eso ahora me lo están tapando y si no les gusta, qué pena", agregó.

En paralelo a este tema, también se refirió a algunos retoques estéticos que está evaluando realizarse, como una posible operación en la nariz, que considera su punto débil. Sin embargo, descartó de manera tajante realizar cambios en su voz, señalando que no le preocupa cómo suene porque no es cantante.

¿Jossmery tiene nuevo romance?

Por medio del programa de 'Magaly TV La Firme', compartieron un reportaje donde captaron a la expolicía en una salida con varios amigos en una salida nocturna. Es así como en un local de bowling, Jossmery Toledo estuvo entre risas y acercamientos con el futbolista Kluiverth Aguilar.

Aunque ambos parecían estar solo disfrutando una salida con amigos, esto dejaría una posible relación de salientes entre la influencer y el deportista de tan solo 22 años. Como se recuerda, la expolicía ha estado vinculada a varios peloteros en los últimos años, afianzando una relación romántica con cada uno de ellos.

Es así como al ver estas imágenes, Magaly Medina no duda en comentar sobre la diferencia de edad entre estos personajes que aparecieron juntos en una salida nocturna con amigos. La 'urraca' comenta sobre el chico pelotero que estaría disfrutando recién los beneficios de ser pagado muy bien por su talento.

Es así que, Jossmery Toledo vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Su deseo de convertirse en madre muestra una faceta más íntima y personal, dejando en evidencia que sus prioridades van más allá de la imagen pública y los comentarios de terceros.