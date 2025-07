¿Jossmery Toledo conocía sobre el beso de Piero Arenas y Pamela López? Exponen video

Desde que Macarena Gastaldo reveló que Piero Arenas y Pamela López se habrían besado supuestamente en un discoteca hace más de un año, el streamer lo ha negado. Ahora, Jossmery Toledo también habría tenido esa información y hace unos meses, casi lo quema en una transmisión.

Hace unos meses, Fabio Agostini realizó una fiesta en su lanzamiento como streamer en Kick donde estuvieron presente varios artistas de la farándula. Un video que acaba de compartir es donde el español está con Piero Arenas y Jossmery Toledo, donde menciona que el jovencito quiere tener algo con la expolicía.

"Dice que hay una rubia policía por aquí que le parece muy atractiva", dice Fabio de parte de Piero a Josmmery, pero ella responde: "No, pero que le diga a Pamela". Entonces, el español le dice a Piero al notarlo 'confundido': "No te hagas el tonto ahora", y Toledo agrega: "¿Pamela qué? que lo diga él. No lo voy a quemar, él sabe que Pamela".